المشهد من معبر المصنع فجرًا

أفادت معلومات الـLBCI أّنّ اللجنة الفنية - التي شكلتها المديرية العامة للأمن العام ودراسة ملفات اللاجئين - قسّمت السوريين إلى ٣ حالات:



- مستوفي شروط



- حالات انسانية اطفال نساء عجرة



- الحالات غير مستوفية للشروط وطلب منها المغادرة فورا للأراضي اللبنانية