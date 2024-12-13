البيسري استقبل وفدًا من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وفدًا من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا Patrick Gauchat.وعرض معه آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، وفق ما أعلن مكتب شؤون الإعلام ، في بيان.