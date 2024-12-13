طرابلسي للـLBCI: الغرب هدم الأفكار القومية في الشرق الأوسط وفكرة القومية الصهيونية تمددت

أكّد النائب إدغار طرابلسي أنّه لا يمكن فصل الإنسان عن تاريخه، موضحًا أنّ الجماعة التي وصلت إلى الحكم في دمشق اليوم مُرحّب بها، في حال كان التغيير حقيقيًّا، "لكن ما إذا كان مرحليًا فنحن قادمون على مرحلة خطيرة".



وقال، للـLBCI: "بعدما هدم الغرب الأفكار القومية في الشرق الأوسط، فكرة القومية الصهيونية تمددت."



ورأى أنّ المخطط الغربيّ لن يتوقّف في سوريا، بل هو متّجه نحو اليمن وإيران.



وقال: "كنّا معارضين لجبهة الإسناد، لكن الآن، علينا أن نذهب نحو اتجاه التوحّد مع المكوّن الشيعيّ في لبنان للنهوض."



وشدّد على وجوب الانتباه إلى "الأغراب" في لبنان، الذين يمتلكون سلاحًا غير شرغيّ ويمتلكون تنظيمًا عسكريًا، ليس فقط الالتفات إلى المقاومة الداخلية.