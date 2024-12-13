أدرعي: قوات لواء 769 تواصل عملياتها لإزالة التهديدات من جنوب لبنان وتعثر على صواريخ كورنيت

#عاجل قوات لواء 769 تواصل عملياتها لإزالة التهديدات من جنوب لبنان وتعثر على صواريخ كورنيت ومنصة إطلاق مضادة للدروع وتقوم بتدميرها
🔸تواصل قوات لواء 769 عملياتها الميدانية لإزالة التهديدات في جنوب لبنان وتعمل ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية بالقرب من الحدود.… pic.twitter.com/8Xd2Oumwbx
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 13, 2024
#عاجل قوات لواء 769 تواصل عملياتها لإزالة التهديدات من جنوب لبنان وتعثر على صواريخ كورنيت ومنصة إطلاق مضادة للدروع وتقوم بتدميرها
🔸تواصل قوات لواء 769 عملياتها الميدانية لإزالة التهديدات في جنوب لبنان وتعمل ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية بالقرب من الحدود.… pic.twitter.com/8Xd2Oumwbx