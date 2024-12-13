أدرعي: قوات لواء 769 تواصل عملياتها لإزالة التهديدات من جنوب لبنان وتعثر على صواريخ كورنيت

#عاجل قوات لواء 769 تواصل عملياتها لإزالة التهديدات من جنوب لبنان وتعثر على صواريخ كورنيت ومنصة إطلاق مضادة للدروع وتقوم بتدميرها



🔸تواصل قوات لواء 769 عملياتها الميدانية لإزالة التهديدات في جنوب لبنان وتعمل ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية بالقرب من الحدود.… pic.twitter.com/8Xd2Oumwbx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 13, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ قوات لواء 769 تواصل عملياتها، لإزالة التهديدات من جنوب لبنان وتعثر على صواريخ كورنيت ومنصة إطلاق مضادة للدروع وتقوم بتدميرها.وكتب عبر اكس:"تواصل قوات لواء 769 عملياتها الميدانية لإزالة التهديدات في جنوب لبنان وتعمل ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة "حزب الله" قرب الحدود.خلال العمليات لإزالة التهديدات، عثرت القوات على العديد من الوسائل القتالية، من بينها منصات إطلاق قذائف وصواريخ كورنيت تم تمويهها في مناطق وعرة وجبلية، بالإضافة إلى بنادق من نوع كلاشينكوف، مخازن ذخيرة ومعدات عسكرية أخرى.كما تم العثور على منصة إطلاق صواريخ مضادة للدروع تم استخدامها من قبل "حزب الله" لإطلاق النار نحو بلدات إصبع الجليل خلال العام الماضي، وتمت مصادرتها.في عملية أخرى، عثرت القوات على مستودع للأسلحة يحتوي على قذائف RPG وقذائف هاون. وتمت مصادرة جميع المضبوطات.تواصل قوات اللواء انتشارها في منطقة جنوب لبنان وعلى طول الحدود، في إطار عملياتها الميدانية لإزالة التهديدات على مواطني دولة إسرائيل ملتزمة بالتفاهمات بين إسرائيل ولبنان."