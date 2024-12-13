ملف إعادة الإعمار بين الشامي وحبيب

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب اليوم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في مكتبه.



وعرضا مرحلة إعادة الإعمار في لبنان ودور مصرف الإسكان على هذا الصعيد كشريك للشركات والمؤسسات الدولية المتخصّصة كالأوروبية والعربية، نظراً إلى الخبرة والكفاءة والقدرة التي يتمتع بها في تأمين المسكن اللائق لذوي الدخل المحدود والمتوسط من اللبنانيين.