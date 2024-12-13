افرام من معراب: على لبنان الجديد أن يُبنى على أسس قوية

أكّد النائب نعمة افرام مناقشته مع رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، طريقة الدخول في إعادة إعمار لبنان ومسؤوليات الرئيس المقبل.



وشدّد، من معراب، على أنّ مشروعه هو إعادة بناء مؤسسات الدولة مع الغطاء السياسيّ لوقف العدوان.



وقال: "يمكننا أن نعتبر اليوم، أنّ الزمن جديد آملين أن يستغل لبنان هذا الزمن."



وأضاف: "أعلنت ترشيحي رسميًا، أمس، لنقول أنّ الأولويات تغيرت وتتمور حول الاتزام بتطبي كلامنا والتزامنا بالاتفاقيات وأن يكون كلامنا احدًا أما المجتمعات كلها."



ورأى أنّه يتوجبّ على لبنان الجديد أن يُبنى على أسس قوية، "ولن ندخل في أي محور يحطّم لبنان".



ولفت إلى أنّه سيكمل جولته على الكتل النيابية وسيبقي جعجع بصورة ما يجري، ليتمكن من استغلال الفرصة لخير البلد ولبنان أولًا وأخيرًا ولن ندخل بأيّ محور يكسر لبنان.



وقال: "الإخلال في اتفاقية وقف اطلاق النار يعرّضنا إلى حرب بين لبنان وإسرائيل وليس بين "حزب الله" وإسرائيل وهذا مفهوم جديد فلا مكان "للتذاكي"."