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مياه الجنوب: انجاز أشغال الصيانة وبدء التغذية بالمياه في صور وضواحيها

أخبار لبنان
2024-12-13 | 11:13
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مياه الجنوب: انجاز أشغال الصيانة وبدء التغذية بالمياه في صور وضواحيها
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مياه الجنوب: انجاز أشغال الصيانة وبدء التغذية بالمياه في صور وضواحيها

 اعلنت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" في بيان، "انجاز أشغال الصيانة اللازمة لإعادة ربط محطة مياه البص بشبكات التوزيع واستعادة التغذية بالمياه لمدينة صور وضواحيها".
 
واشارت الى ان "فرق الأشغال والصيانة قد انجزت في وقت قياسي رفع الركام وتنظيف محيط المنشأة التي كان طيران العدو قد استهدفها بغارة ادت الى استشهاد موظفين وتدمير مباني ومنشآت وتجهيزات المحطة".
 
واوضحت ان "فرق المؤسسة بذلت بالتعاون مع اتحاد بلديات صور واللجنة الدولية للصليب الأحمر جهودا مضنية منذ وقف اطلاق النار لتسريع الاشغال وانجاز المراحل التمهيدية من اشغال مدنية قبل مباشرة الاشغال الميكانيكية لاعادة ربط خطوط التوزيع في المحطة بمصادر المياه والشبكة العامة وتأمين المياه للمواطنين بعد عودتهم الى منازلهم".
 
واكدت ان "المؤسسة ستواصل انجاز الدراسات والخطط اللازمة لمشروع اعادة بناء محطة مياه البص وتطويرها لزيادة كميات المياه المنتجة والموزعة لتلبية الحاجات المتزايدة في مدينة صور وضواحيها".
 

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