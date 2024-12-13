شيخ العقل التقى جنبلاط في كليمنصو وعرضا المستجدات

زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى مساء اليوم، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، بحضور عضوي "اللقاء الديمقراطي" النائبين أمين سر اللقاء هادي أبو الحسن ووائل أبو فاعور وقاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، حيث جرى البحث بعدد من الشؤون والمستجدات العامة.