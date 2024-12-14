منيمنة للـLBCI: لحظة تاريخية وتأسيسية في سوريا... وقرار جدي بإتمام الإستحقاق الرئاسي

رأى عضو كتلة نواب التغيير النائب ابراهيم منيمنة أننا "نشهد اليوم تجربة في سوريا وعلينا أخذ الدروس والعبر منها وهي أن لا نظام يستمر من دون ديمقراطية ومساواة."



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار منيمنة إلى أن "هذه لحظة تاريخية وتأسيسية في سوريا، ومن الواضح أن روسيا إنسحبت بالكامل من المشهد السوري."



وأكد أن "الشعبين اللبناني والسوري يريدان أفضل العلاقات، ونظام الأسد كان نظام قمعي وعانينا منه."



واعتبر أنه "لا يمكن للبنان إلا أن يقوم على تفاهم بين المكونات كلها، والمكابرة أوصلتنا إلى الإنهيار."



وشدد على أنه "لا يجب أن يكون هناك أي سلاح لأي طرف خارج الشرعية، ونحن ثابتون على هذا الموقف."



وقال منيمنة: "على الحكومة إبلاغ اللبنانيين بمن دخل إلى لبنان من فلول النظام السوري، ولسنا طرفًا في النزاع ومن يريد إقامة علاقات جيدة مع سوريا الجديدة يجب أن يتنبه إلى هذا الأمر."



ولفت إلى أن "هناك قرار جدي بإتمام الإستحقاق الرئاسي، ولا تقدم بأي إسم حتى اليوم، وسنتعامل مع الواقع ونرى كيف ستتفاعل القوى السياسية ونتخذ قرارنا داخل الجلسة."



وجدد التأكيد أننا "لا زلنا على موقفنا المبدئي بعدم تعديل الدستور."