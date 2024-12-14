جولة لحجار في الهرمل مع ممثلين عن الـUNHCR واليونيسيف...

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار أن "الارقام الاولية تشير الى دخول ما يقارب الـ85 الف نازح من بينهم 20 الف لبناني، مشددا على أن الوضع صعب".



ولفت حجار في خلال في الهرمل مع ممثلين عن الـUNHCR واليونيسيف، الى أن واقع مراكز الايواء لا يشجع على البقاء وأن تدخل الجمعيات بدائي وأن الامر يتطلب متابعة وضعهم الانساني اولا، داعيا المنظمات وعلى رأسها الـUNHCR الى المبادرة في تأمين الطعام ومياه الشرب والحد الادنى من النظافة".



ورأى انه "يجب المباشرة بعودة النازحين السوريين القدامى الى بلدهم خلال 3 أشهر والمؤسسات الدولية موجودة في سوريا وقادرة على مساعدتهم".



ودعا حجار الامن العام الى البدء بمسح للنازحين الجدد الذي دخلوا الى لبنان.