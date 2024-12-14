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الحلبي تابع خبر المستودع تحت احد المباني التي تستخدمها الجامعة اللبنانية بالجناح: الأمر موضع التحقيق

أخبار لبنان
2024-12-14 | 11:33
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الحلبي تابع خبر المستودع تحت احد المباني التي تستخدمها الجامعة اللبنانية بالجناح: الأمر موضع التحقيق
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الحلبي تابع خبر المستودع تحت احد المباني التي تستخدمها الجامعة اللبنانية بالجناح: الأمر موضع التحقيق

تابع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، ما تم نشره عن مستودع تحت احد المباني المستأجرة التي تستخدمها الجامعة اللبنانية في منطقة الجناح، واجرى اتصالات بكل من رئيس الجامعة والجهات المختصة، لافتا إلى أن هذا الأمر هو موضع تحقيق قضائي بإشراف النائب العام التمييزي، وأن القضاء الذي يحقق في القضية لن يتهاون في كشف ملابساتها.
ودعا الوزير الحلبي المواطنين والمهتمين إلى عدم إطلاق الاخبار، حتى تظهر نتيجة التحقيق وتأخذ العدالة مجراها الطبيعي .

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