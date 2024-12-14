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ميقاتي التقى ميلوني وشكرها على جهودها لوقف النار ودعم الجيش
أخبار لبنان
2024-12-14 | 13:00
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ميقاتي التقى ميلوني وشكرها على جهودها لوقف النار ودعم الجيش
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محادثات رسمية مع رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني مساء اليوم في مقر رئاسة الحكومة الايطالية في روما. وكان الرئيس ميقاتي وصل الى المقر عصرا حيث استقبلته نظيرته الايطالية عند المدخل الرئيسي واقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية.
ثم عقد اجتماع بين رئيسي حكومتي البلدين، شارك فيه عن الجانب الايطالي المستشار العسكري لميلوني الجنرال فرانكو فديريتشي والمستشار الديبلوماسي السفير فابريسيو سادجيو.كما شارك عن الجانب اللبناني سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر، والمستشار زياد ميقاتي.
في خلال الاجتماع، تم عرض العلاقات التاريخية بين لبنان وايطاليا، حيث شكر الرئيس ميقاتي رئيسة وزراء ايطاليا على دعمها المستمر للبنان ولا سيما موقفها الداعم للجهود الرامية لوقف اطلاق النار.كما شكر ايطاليا على دعم الجيش. وعبّر عن امتنانه للمشاركة الفاعلة لايطاليا ضمن قوات اليونيفيل ، ودعم استمرارها في مهامها.
بدورها، شكرت رئيسة حكومة ايطاليا الرئيس ميقاتي على العلاقات التي تربط ايطاليا ولبنان. وشددت على ان ايطاليا يعنيها امن لبنان وسلامته وان يكون التفاهم على وقف اطلاق النار مقدمة لاستقرار دائم.
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