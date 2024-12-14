جنبلاط التقى أرسلان

منيمنة للـLBCI: لحظة تاريخية وتأسيسية في سوريا... وقرار جدي بإتمام الإستحقاق الرئاسي

منيمنة للـLBCI: لحظة تاريخية وتأسيسية في سوريا... وقرار جدي بإتمام الإستحقاق الرئاسي

الحريري عن سقوط الأسد: سقط النظام الذي تاجر بفلسطين بعدما باع الجولان رخيصا