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جنبلاط التقى أرسلان

أخبار لبنان
2024-12-14 | 14:37
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جنبلاط التقى أرسلان
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جنبلاط التقى أرسلان

 استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، وتم تداول المستجدات العامة.

 

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