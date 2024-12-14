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جديد ملف رئاسة الجمهورية
أخبار لبنان
2024-12-14 | 15:43
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جديد ملف رئاسة الجمهورية
في ملف رئاسة الجمهورية، كشفت مصادر نيابية أن تواصلا حصل بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والنائب فيصل كرامي، استشف كرامي من خلاله أن فرنجية لم يعد مرشحا وأن رسالة وصلت لفرنجية من الثنائي الشيعي في هذا السياق. وأشارت المصادر إلى أن كرامي كان ملتزما مع زملائه في تكتل التوافق الوطني بدعم فرنجية ولكن وبعد هذا التطور أصبح هؤلاء في حل من هذا الإلتزام، وعلى هذا الأساس بدأت حركة لجمع نواب سُنة من أجل أن يكون لهم كلمة في الإستحقاق الرئاسي من خلال دعم مرشح يتم التقاطع عليه مع قوى أخرى.
وفي هذا الإطار، عقد اجتماع ضم النواب فيصل كرامي وفؤاد مخزومي وعبد الرحمن البزري وعدنان طرابلسي وطه ناجي، كما جرى التواصل مع نواب سنة في اللقاء النيابي المستقل الذي يضم ٨ نواب سُنة إضافة إلى النائب عبد الكريم كبارة، على أن يستكمل التواصل مع نواب آخرين على أمل أن يشمل التنسيق نحو ١٨ نائبا سُنيا.
وختمت هذه المصادر كلامها بالقول ان الوزير فرنجية حصل على ٥١ صوتا في اخر جلسة انتخاب، وهذا الـرقم لن يكون نفسه في حال قرر نواب سنة السير بغير مرشح، ولفتت المصادر إلى أن تكتل التوافق الوطني كان ملتزماً مع فرنجية حصراً، وهو الآن حرّ وليس في جيبة احد ولن ينتخب الا بعد التشاور نواب التكتل فيما بينهم اولا ومع النواب السنة ثانيا وفق رؤى وقناعات مشتركة.
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