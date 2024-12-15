حمية: ندعو الخطوط الجوية العراقية الى استئناف رحلاتها إلى لبنان

دعا وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الخطوط الجوية العراقية الى استئناف رحلاتها من العراق إلى لبنان والعكس كونه قد تمت الموافقة على معاودة رحلاتها منذ تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧.



وكتب حمية عبر حسابه على منصة "أكس": "عبور طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط الأجواء السورية إلى مختلف المطارات العراقية ودول عربية أخرى بشكل عادي بعد التنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومطار دمشق من قبل المديرية العامة للطيران المدني، وندعو الخطوط الجوية العراقية لاستئناف رحلاتها من العراق إلى لبنان والعكس كونه قد تمت الموافقة على معاودة رحلاتها منذ تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧".