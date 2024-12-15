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الراعي: على المسيحيّين أن يعيشوا حضورهم الطبيعي والفعال في مجتمعهم السوري
أخبار لبنان
2024-12-15 | 04:38
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الراعي: على المسيحيّين أن يعيشوا حضورهم الطبيعي والفعال في مجتمعهم السوري
أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أهمية بناء سوريا على أساس من المواطنة والمساواة دونما تمييز ديني أو طائفي أو عرقي أو ثقافي.
وقال الراعي في عظة قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي: "في ضوء الأحداث التي جرت في سوريا في هذين الأسبوعين الأخيرين نوجّه التحيّة إلى مطارنة وأبناء أبرشيّاتنا المارونيّة الثلاث في كلّ من حلب ودمشق واللاذقيّة، وإلى سائر الكنائس الكاثوليكيّة والأرذوكسيّة والإصلاحيّة الزاهرة في سوريا. إنّ سوريا هي مهد المسيحيّة المتجذّرة فيها منذ بدايتها. وبالتالي عاش المسيحيّيون فيها بإخلاص لها، وأعطوها من صميم قلوبهم لحماية العيش المشترك والعدالة والسلام والحريّة وحقوق الإنسان. واليوم، لا بدّ من مدّ اليد لجميع المكوّنات السوريّة للتعاون في بناء البلاد، مع التأكيد على أهميّة بناء سوريا على أساس من المواطنة والمساواة دونما تمييز دينيّ أو طائفيّ أو عرقيّ أو ثقافيّ. ولا بدّ من حثّ المسيحيّين على الإنخراط في العمل الوطنيّ والسياسيّ".
ورأى أّن اللقاء الذي جمع السلطة في "هيئة تحرير الشام" مع مطارنة حلب، وكهنة دمشق كان مطمئنًا، قائلا: "نرجو أن يستمرّ كذلك. وقد أعرب المطارنة والكهنة عن رغبتهم في العمل معًا، والمشاركة في إدارة الشؤون العامّة لمصلحة المواطن السوري بشكل عام والمسيحيّ بشكل خاصّ. فعلى المسيحيّين أن يعيشوا حضورهم الطبيعي والفعال في مجتمعهم السوري، لكونهم مكونا أصيلا فيه وأساسيا".
على الصعيد اللبناني، لفت البطريرك الماروني الى أن الكتل النيابيّة تستعدّ بتشاوراتها لإنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة في التاسع من كانون الثاني المقبل. وقال: "نحن من جهتنا نرافقهم بالصلاة لكي يتوصّلوا إلى الإتفاق على شخص الرئيس أو إلى أكثر من مرشّح، ويصار إلى عمليّات الإقتراع المتتالية حتى انتخاب الرئيس الأنسب لخير البلاد واللبنانيّين. فمن أجل هذه النيّة نصلّي، ومن أجل السلام العادل والشامل في سوريا، ومن أجل جعل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان سلامًا دائمًا وعادلًا وشاملًا".
من جهة أخرى، قال الراعي: "السبت والأحد الماضيين، لبيّت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في إعادة فتح كاتدرائيّة Notre Dame de Paris، بعد ترميمها من الحريق. فشاركت نهار السبت في الإحتفال وصلاة المساء، واستمعنا فيه إلى كلمة الرئيس، وإلى الرسالة التي وجّهها قداسة البابا فرنسيس التي تلاها السفير البابويّ في فرنسا، أثناء صلاة المساء. وصباح الأحد الثامن من كانون الأوّل شاركت بدعوة من رئيس أساقفة باريس المطران Laurent Ultrich، مع عدد من الأساقفة والكهنة في تكريس مذبح الكاتدرائيّة، دائمًا بحضور الرئيس الفرنسيّ والسيّدة الفرنسيّة الأولى، والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ورؤساء الدول وملوك ورؤساء وزراء وسواهم من الشخصيّات العالميّة. أودّ في هذه المناسبة توجيه عاطفة الشكر للرئيس الفرنسيّ الذي خصّني بهذه الدعوة وبمواكبة درّاجتي بوليس طيلة اليومين، وبالدعوة إلى العشاء في قصر الـÉlisée، وتخصيصي بمكان مميّز بوجهه والرئيس ترامب".
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