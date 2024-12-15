السفير المصري لدى لبنان: هناك رغبة حقيقية بإنجاح جلسة 9 كانون الثاني.. وعلى القوى اللبنانية ان تتحرك سريعًا

أكّد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، أن "على القوى اللبنانية أن تتحرك سريعًا والا ترتهن قرارها الى اي متغيرات"، لافتا الى ان السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون اكدت مرارا على ان الادارة الاميركية ملتزمة بانتخاب رئيس في اسرع وقت.



وقال موسى في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "القوى السياسية في لبنان ما زالت تتحاور فيما بينها ولكن المؤشرات ايجابية وهناك إلتزام واضح ورغبة حقيقية بإنجاح جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني".



واعتبر ان "دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للسفراء ولأعضاء السلك الدبلوماسي لحضور جلسة انتخاب الرئيس إشارة الى أن هناك جدّية ورغبة للخروج من هذه الجلسة برئيس للبنان".



واشار موسى الى ان "بري كان واضحا مع اللجنة الخماسية بأن جلسة انتخاب الرئيس بـ9 كانون الثاني ستكون مفتوحة بدورات متتالية"، متمنيًا الوصول الى انتخاب رئيس بأسرع وقت.



وقال: "اللجنة الخماسية توافقت سابقا على مواصفات الرئيس التي وضعتها بالتشارك مع القوى السياسية واضيفت بعض الامور اليوم على المواصفات ومنها ان يكون الرئيس ملتزما بتطبيق وقف اطلاق النار ومتابعة ملف اعادة الاعمار".