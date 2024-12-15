الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السفير المصري لدى لبنان: هناك رغبة حقيقية بإنجاح جلسة 9 كانون الثاني.. وعلى القوى اللبنانية ان تتحرك سريعًا

أخبار لبنان
2024-12-15 | 04:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السفير المصري لدى لبنان: هناك رغبة حقيقية بإنجاح جلسة 9 كانون الثاني.. وعلى القوى اللبنانية ان تتحرك سريعًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
السفير المصري لدى لبنان: هناك رغبة حقيقية بإنجاح جلسة 9 كانون الثاني.. وعلى القوى اللبنانية ان تتحرك سريعًا

أكّد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، أن "على القوى اللبنانية أن تتحرك سريعًا والا ترتهن قرارها الى اي متغيرات"، لافتا الى ان السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون اكدت مرارا على ان الادارة الاميركية ملتزمة بانتخاب رئيس في اسرع وقت.

وقال موسى في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "القوى السياسية في لبنان ما زالت تتحاور فيما بينها ولكن المؤشرات ايجابية وهناك إلتزام واضح ورغبة حقيقية بإنجاح جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني".

واعتبر ان "دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للسفراء ولأعضاء السلك الدبلوماسي لحضور جلسة انتخاب الرئيس إشارة الى أن هناك جدّية ورغبة للخروج من هذه الجلسة برئيس للبنان".

واشار موسى الى ان "بري كان واضحا مع اللجنة الخماسية بأن جلسة انتخاب الرئيس بـ9 كانون الثاني ستكون مفتوحة بدورات متتالية"، متمنيًا الوصول الى انتخاب رئيس بأسرع وقت.

وقال: "اللجنة الخماسية توافقت سابقا على مواصفات الرئيس التي وضعتها بالتشارك مع القوى السياسية واضيفت بعض الامور اليوم على المواصفات ومنها ان يكون الرئيس ملتزما بتطبيق وقف اطلاق النار ومتابعة ملف اعادة الاعمار".

أخبار لبنان

المصري

لبنان:

حقيقية

بإنجاح

كانون

الثاني..

القوى

اللبنانية

تتحرك

سريعًا

LBCI التالي
الراعي: على المسيحيّين أن يعيشوا حضورهم الطبيعي والفعال في مجتمعهم السوري
فضل الله: حزب الله على تنسيق وتوافق مع الجيش... والدولة مسؤولة عن مواجهة الخروقات الإسرائيلية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:09

السفير المصري للـLBCI: القوى السياسية في لبنان ما زالت تتحاور فيما بينها ولكن المؤشرات ايجابية وهناك إلتزام واضح ورغبة حقيقية بإنجاح جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني

LBCI
آخر الأخبار
04:21

السفير المصري لدى لبنان للــLBCI: على القوى اللبنانية ان تتحرك سريعًا والا ترتهن قرارها الى اي متغيرات والسفيرة الاميركية اكدت مرارًا على ان الادارة الاميركية ملتزمة بانتخاب رئيس في اسرع وقت

LBCI
آخر الأخبار
04:15

السفير المصري للـLBCI: دعوة الرئيس نبيه بري لنا لحضور جلسة انتخاب الرئيس اشارة الى أن هناك جدّية وهناك رغبة للخروج من هذه الجلسة برئيس للبنان

LBCI
آخر الأخبار
04:22

السفير المصري للـLBCI: بري كان واضحا مع اللجنة الخماسية بأن جلسة انتخاب الرئيس بـ9 كانون الثاني ستكون مفتوحة بدورات متتالية وأتمنى الوصول الى انتخاب رئيس بأسرع وقت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:21

قوى الامن: سيتم اعادة فتح المسرب الغربي لنفق المطار

LBCI
أخبار لبنان
05:23

عودة مستذكرا جبران تويني: صوته ما زال يرن وكلماته تتردد فيما الطغاة فروا وتماثيلهم هوت

LBCI
أخبار لبنان
04:48

المفتي قبلان للنواب: موعد الجلسة الرئاسية قريب جداً والمطلوب ثقة بحجم وطن متضامن

LBCI
أخبار لبنان
04:38

الراعي: على المسيحيّين أن يعيشوا حضورهم الطبيعي والفعال في مجتمعهم السوري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:53

مصادر سورية لرويترز: روسيا تسحب قواتها من الخطوط الأمامية في الشمال ومن مواقع في جبال الساحل في سوريا لكنها لا تنسحب من قواعدها العسكرية الرئيسية

LBCI
أخبار دولية
00:39

بايدن لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي: التحالف بين سيول وواشنطن سيبقى ركيزة السلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

LBCI
أخبار لبنان
01:44

حمية: ندعو الخطوط الجوية العراقية الى استئناف رحلاتها إلى لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:58

مبادرات لبنانية للتواصل مع القيادة السورية الجديدة (الشرق الأوسط)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:34

سوريون يسلّمون أسلحتهم... كاميرا الـLBCI توثّق المشهد من مركز التسويات في طرطوس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

اجواء العيد في ABC تجمع بين الترانيم ورسالة الدعم للصليب الاحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

إمبراطورية الكابتاغون في سوريا تقدر بمليارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مخاوف اسرائيلية من التهديد النووي الايراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

كانوا يصفونهم بالإرهابيين واليوم يعملون تحت إدارتهم... الـLBCI تحاور موظفي التلفزيون السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بين النازحين السوريين الجدد والنازحين القدامى... العين على المنظمات الدولية وسياساتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هكذا تبدو الصورة من طرطوس... وما حقيقة انسحاب روسيا من بعض المواقع على الساحل السوري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الـLBCI عند الساحل السوري ... هكذا كانت الرحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

هكذا بدا المشهد من جنوب لبنان ... عودة الحياة ولو فوق الدمار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
10:50

أحمد الشرع: وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية

LBCI
خبر عاجل
09:53

مصادر سورية لرويترز: روسيا تسحب قواتها من الخطوط الأمامية في الشمال ومن مواقع في جبال الساحل في سوريا لكنها لا تنسحب من قواعدها العسكرية الرئيسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

شاحنات محتجزة متوجهة إلى لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
17:52

مقتل أربعة على الأقل من عناصر "فيلق الشام" في كمين في معقل للأسد في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
15:43

جديد ملف رئاسة الجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
11:33

الحلبي تابع خبر المستودع تحت احد المباني التي تستخدمها الجامعة اللبنانية بالجناح: الأمر موضع التحقيق

LBCI
أخبار لبنان
09:02

جنبلاط إتصل بالشرع مهنئًا بانتصار الشعب السوري... ولقاء قريب في دمشق

LBCI
آخر الأخبار
08:50

الوكالة الوطنية للإعلام: سيارة من نوع بيك أب فيها ثلاثة أشخاص أقدمت على اجتياز السياج الشائك نحو سهل المجيدية واقتادت ع. ع. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More