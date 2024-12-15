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وزير الشؤون بحث مع منسق الامم المتحدة في أزمة النزوح الجديدة من سوريا

أخبار لبنان
2024-12-15 | 11:30
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وزير الشؤون بحث مع منسق الامم المتحدة في أزمة النزوح الجديدة من سوريا
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وزير الشؤون بحث مع منسق الامم المتحدة في أزمة النزوح الجديدة من سوريا

عقد وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، إجتماعًا إفتراضيًا، بهدف تنسيق الإستجابة السريعة لأزمة النزوح الجديدة لسوريين ولبنانيين من سوريا، عقب الجولة الميدانيّة التي قام بها في محافظة بعلبك-الهرمل برفقة مجموعة من المنظمات الدوليّة.

وعرض حجّار في بداية الإجتماع، الأوضاع الإنسانية المأساوية للنازحين الذين بلغ عددهم ما يقارب الـ85,000.

وشدّد على "ضرورة الإستجابة السريعة لحاجاتهم الأساسية بالتنسيق مع الوزارة وفريق عملها المتواجد على الأرض من طعام ومياه للشرب وفرش وحرامات وملابس شتويّة ومواد النظافة الشخصيّة، بالإضافة إلى حماية الأطفال والنساء".

كما شدّد على "أهمية تسجيل هؤلاء النازحين للحصول على بيانات موحّدة وواضحة.

وأكّدت منظّمات الأمم المتحدة أنها بدأت بالإستجابة لهذه الحاجات من ضمن خطة لبنان للاستجابة التي تقودها الامم المتحدة بالشراكة مع الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية وستتسارع وتيرة المساعدات خلال منتصف الأسبوع المقبل".

كما أكّد ريزا "كلام حجار الداعي للبدء بتسجيل النازحين الجدد فوراً كما طرح قضيّة النازحين العالقين في منطقة المصنع في أراضٍ ما بين الحدود اللبنانية والسورية، وضرورة الإستجابة لحاجاتهم الإنسانية نظراً للوضع المأساوي الذي يعيشونه".

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