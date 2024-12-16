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دارين لحود من معراب: يجب أن نتأكد من أن لبنان سينتخب رئيسا يحترم سيادة لبنان واستقلاله ويراعي مستقبل البلاد

أخبار لبنان
2024-12-16 | 01:53
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دارين لحود من معراب: يجب أن نتأكد من أن لبنان سينتخب رئيسا يحترم سيادة لبنان واستقلاله ويراعي مستقبل البلاد
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دارين لحود من معراب: يجب أن نتأكد من أن لبنان سينتخب رئيسا يحترم سيادة لبنان واستقلاله ويراعي مستقبل البلاد

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود والوفد المرافق، في حضور عضو الهيئة التنفيذية جوزف جبيلي ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان. وقد تباحث المجتمعون في التطورات في لبنان والمنطقة.
 

وعقب اللقاء، قال لحود إن "المرحلة الحالية بالغة الأهمية في لبنان، وقد ناقشت اليوم مع جعجع أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان التزامه في المستقبل، ومدى الفائدة الكبيرة التي سيجلبها ذلك للبنان".

وأضاف: "مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من كانون الثاني، يجب أن نتأكد من أن لبنان سينتخب رئيسا يحترم سيادة لبنان واستقلاله ويراعي مستقبل البلاد".
 

وشدد لحود على أن "علينا أن نضمن أن يكون الرئيس شخصا غير فاسد، وقادرا على الاستفادة من الفرصة الحالية التي بين أيدينا". وقال: "انها فرصة نادرة في تاريخ لبنان، نتيجة الخسارة التي تعرض حزب الله وما حدث في سوريا، والحقيقة أن إيران أصبحت في موقف ضعيف هنا. لذلك، يجب أن نبحث عن رئيس يدعم المصالح الفضلى للبنان".

وأضاف: "الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل بشكل بنّاء مع حلفائنا ذوي الفكر المشابه، خصوصاً مجموعة الدول الخمس وغيرها، لضمان العثور على هذا الشخص. وأنا كوني عضوًا في الكونغرس، أتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب وفريقه الجديد من أجل تغيير مسار لبنان وتحقيق تأثير إيجابي".
 
وقد قدّم لحود لرئيس "القوّات" هدية تذكارية، هي عبارة عن درع فضي عليه شعار الكونغرس، كما وقّع جعجع على خريطة للبنان حملها معه لحود وسيعود بها إلى بلاده كذكرى لزيارته الى موطن أجداده لبنان.
 
 

أخبار لبنان

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