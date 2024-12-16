الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حسن فضل الله: نتابع ملف الخروقات مع الحكومة لكي تقوم بدورها... ولا يحمينا غير مقاومتنا وسلاحنا

أخبار لبنان
2024-12-16 | 04:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حسن فضل الله: نتابع ملف الخروقات مع الحكومة لكي تقوم بدورها... ولا يحمينا غير مقاومتنا وسلاحنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
حسن فضل الله: نتابع ملف الخروقات مع الحكومة لكي تقوم بدورها... ولا يحمينا غير مقاومتنا وسلاحنا

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "أمامنا مرحلة صعبة لكن نعلم كيف نتجاوزها"، مشيراً إلى أن "العدو الإسرائيلي اليوم يمارس اعتداءات ويخرق اتفاق وقف اطلاق النار". 

وأوضح أن "المقاومة واقفت على هذا الاتفاق وأنها لم تقبل بوقف الحرب "كيف ما كان" ولم تقبل بالورقة كما جاءت بل وُضعت عليها تعديلات". 

ولفت الى أن "العدو يستغل فرصة الستين يومًا ليقوم باعتداءات واغتيالات"، قائلا: "نحن في هذه المرحلة بمعزل عما تفكّر المقاومة وبما ستفعل المقاومة، نقول هناك دولة وقرارات دولية وهذا من باب المحاججة". 

وأضاف: "لا يحمينا غير مقاومتنا وسلاحنا، لكن أمام الدولة اليوم وأمام كل من كانوا يتحدثون عن إمكان حماية لبنان من دون المقاومة، تفضلوا جربوا حظكم في هذا الموضوع". 

كلام فضل الله جاء خلال الحفل التكريمي الذي نظمه "حزب الله" في بلدة الدوير لـ"شهداء معركة أولي البأس".

وشدد النائب حسن فضل الله على أن "حزب الله يتابع ملف الخروقات مع الحكومة لكي تقوم بدورها عبر المؤسسات والجيش وقوات الطوارئ الدولية ولجنة المراقبة". وقال: "إن كل الجهات المعنية تتحمّل المسؤولية ويوجد جهد لكن ليس النتيجة المطلوبة، ونحن نعلم أن العدو خلال هذه الفترة سيعتمد على توتر الأوضاع والقلق".

وبالنسبة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، أكد أن "حزب الله يريد إنجاز هذا الاستحقاق وأن يكون لدينا رئيس للجمهورية ونعمل لكي يكون لدينا في ٩ كانون الثاني رئيس للجمهورية لأن ملء هذا الشغور يؤدي إلى إعادة الانتظام لبقية المؤسسات الدستورية بحيث يكون لدينا حكومة كاملة الصلاحيات تقوم بدورها على الصعد المختلفة".

وكشف عن "لقاءات وحوارات ومحاولات للتفاهم"، مشيرا إلى "التنسيق الكامل مع رئيس مجلس النواب ومع إخوانهم في حركة أمل في هذا الملف". واعتبر أن "هذا الموضوع يحتاج إلى أوسع تفاهم وطني".

وتمنى"الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد"، قائلا: "نحن جادّون من أجل إنجاز هذا الاستحقاق لكن لسنا وحدنا من يستطيع أن يأتي برئيس للجمهورية بل يوجد كتل أخرى ولا بد من تأمين الأكثرية وتأمين تفاهم بين الكتل وخصوصا الأساسية القادرة على النهوض بالبلد من جديد".

وبالنسبة إلى الأحداث الأخيرة في سوريا، قال: "الظروف والأوضاع تغيّرت سواء على صعيد الدولة أو على صعيد طبيعة المواجهة، وبالتالي نحن لم نكن جزءًا من القتال لأن الجيش السوري لم يُقاتل وحصل ما حصل".

أضاف: "نحن نواكب الأحداث كيف ستستقرّ، لكن يهمّنا أن تبقى سوريا موحدة وشعبها يُقرّر مصيرها وسلامتها لا أن تكون تحت الهيمنة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي".

وتابع: "سيأتي يوم لا يجد السوريون سوى خيار المقاومة لتحرير أرضهم وهذا لا يترك على مقاومتنا التأثيرات السلبية التي يروّج لها البعض".

أخبار لبنان

حسن فضل الله

الحكومة

المقاومة

رئيس للجمهورية

LBCI التالي
"تجدد": ما كنّا نقبل به قبل سقوط نظام الأسد لا نقبل به اليوم
ضو: امكانية التعطيل بـ"الثلث الشيعي" يجب أن تسقط... ونريد رئيسا ذات نهج صارم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-11-28

النائب حسن فضل الله: قرار الحرب في يد إسرائيل وعندما ستعتدي علينا سنواجهها لكن الجيش اللبنانيّ لا يملك إمكانات ونطالب بتسليحه ولن يكون هناك أي مشكلة بين المقاومة والجيش بل تعانق

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-13

حسن فضل الله: المقاومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على السلم الأهلي والتماسك الوطني وهذا بحد ذاته يسقط أهداف العدوان

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-30

النائب حسن فضل الله: المقاومة لا تزال توجّه سلاحها الى المستوطنات وما بعدها وفي استهداف تجمعات العدو وما يجري في الحقيقة يعجز اللسان عن وصفه

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-17

حسن فضل الله: المقاومة اختارت مواصلة النضال بكل الوسائل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:45

رئيس الوزراء اليونانيّ في دار مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس

LBCI
أخبار لبنان
07:24

دريان: لبنان يمر في وضع دقيق ويتطلب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة

LBCI
خبر عاجل
07:18

هيئة القضايا في وزارة العدل تستوفي 6 مليارات ليرة من رياض سلامة... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:09

"لقاء سيدة الجبل": اللبنانيون لن يرضوا بعد اليوم بالمساكنة بين سلاح غير شرعي والجمهورية اللبنانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:28

ضو للـLBCI: على الدولة وضع آلية لعودة السوريين الى بلادهم وتسهيلها والتنسيق مع الاتحاد الاوروبي والجهات الدولية الفاعلة لاعادة تصنيف النازحين

LBCI
صحف اليوم
23:36

مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": ورقة العماد جوزف عون الرئاسية لا تزال قائمة بقوة

LBCI
أخبار لبنان
03:24

أكاديمية بشير الجميل احتلفت بالقداس السنوي والرسيتال لمناسبة عيد الميلاد

LBCI
آخر الأخبار
08:28

الجيش الإسرائيليّ: صفارات الإنذار تدوي في عدد من مناطق وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:12

ألسنة النيران ما زالت مندلعة في بملكي

LBCI
أخبار دولية
07:18

مشاهد رصدتها الـLBCI في ريف طرطوس بعد تعرّض مواقع عسكرية لغارات إسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
07:08

ميقاتي التقى نظيره اليوناني: بحثنا في التعاون المشترك وإمكانات عقد اتفاقات ثنائية تجارية واقتصادية

LBCI
أخبار دولية
06:59

الـLBCI في بلدة بملكي في ريف طرطوس التي تعرضت مواقع عسكرية فيها لغارات إسرائيلية ليل الأحد

LBCI
أخبار دولية
06:51

بوتين: تحالفات عسكرية سياسية جديدة تتشكل بتحريض من أميركا

LBCI
أخبار لبنان
05:50

"تجدد": ما كنّا نقبل به قبل سقوط نظام الأسد لا نقبل به اليوم

LBCI
أخبار لبنان
04:23

ضو: امكانية التعطيل بـ"الثلث الشيعي" يجب أن تسقط... ونريد رئيسا ذات نهج صارم

LBCI
أخبار دولية
02:35

دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي سيتواصل مع قادة سوريا في دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أبناء بعلبك ينتظرون التعويضات أمّا رسميًا فلا حياة لمن تنادي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:44

سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
09:19

أدرعي: قضينا على عناصر ودمرنا بنى عديدة في جنوب لبنان

LBCI
اخبار البرامج
15:30

بشار إسماعيل يكسر الصمت: تصريحات نارية عن الأسد وعائلته وأسرار النظام في "أرض الواقع"

LBCI
خبر عاجل
07:18

هيئة القضايا في وزارة العدل تستوفي 6 مليارات ليرة من رياض سلامة... إليكم التفاصيل

LBCI
اخبار البرامج
15:10

هل تستضيف رابعة الزيات "أسماء الأسد"؟ هذا ما أوضحته في "أرض الواقع"

LBCI
صحف اليوم
00:11

لائحة رئاسية قصيرة تضم هذه الاسماء (الانباء الكويتية)

LBCI
أخبار دولية
15:54

الشرع التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا وهذا ما تم البحث به

LBCI
خبر عاجل
01:54

ادرعي يذكر مجددا اهالي الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More