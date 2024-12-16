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"تجدد": ما كنّا نقبل به قبل سقوط نظام الأسد لا نقبل به اليوم
أخبار لبنان
2024-12-16 | 05:50
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"تجدد": ما كنّا نقبل به قبل سقوط نظام الأسد لا نقبل به اليوم
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"تجدد": ما كنّا نقبل به قبل سقوط نظام الأسد لا نقبل به اليوم
أكّد النائب أشرف ريفي أنّ الأوان آن، لطي - وبشكل نهائيّ - صفحة المغامرات والرهانات والهيمنة وأن يعود الجميع إلى خيار لبنان أوّلًا.
وقال، في مؤتمر صحافيّ، بعد اجتماع كتلة "تجدد": "نريد رئيسًا وحكومة يعملان على تثبيت اتفاق الهدنة بطريقة مستدامة مع إسرائيل ويعيدان بناء علاقات طبيعية بين لبنان وسوريا مبنية على احترام سيادة البلدين والمصالح المشتركة."
أمّا عن مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، فأعلن أنّ هناك بعض الأسماء، التي تقبل كتلت "تجدد" بها وبعضها لا تقبل بها وأنّ وما كانت تقبل به قبل سقوط نظام الأسد لا تقبل به اليوم.
وطالب الحكومة بإزالة المظاهر في بيروت، التي تشير إلى نظام الأسد وذلك احترامًا للذاكرة الوطنية.
ولفت ريفي إلى أنّ الكتلة متمسكة بأن تكون جلسة 9 كانون الثاني حاسمة، لكنّها ترفض انتخاب رئيس رماديّ ضعيف.
واعتبرت أنّ سقوط نظام الأسد، في سوريا، فرصة تاريخية، لبناء مستقبل جيدد للبنان ، "لا يجوز تضيع الفرصة بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس للحكومة وتشكيل الحكومة".
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