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الجميّل للحكومة: التأخير غير مبرر في شأن توزيع أموال الصندوق البلديّ المستقل
أخبار لبنان
2024-12-16 | 06:44
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الجميّل للحكومة: التأخير غير مبرر في شأن توزيع أموال الصندوق البلديّ المستقل
تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بسؤال إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن التأخير غير المبرر في توزيع أموال الصندوق البلديّ المستقل وعائدات الاتصالات على البلديات واتحادات البلديات.
وطالب وزيري المالية والداخلية والبلديات بالإسراع باستصدار مراسيم توزيع هذه الأموال المحصلة أمانة لحساب البلديات واتحاداتها والتي تراكمت عن الأعوام السابقة.
واستند سؤال الجميّل إلى أنّ هذه الأموال والعائدات تشكّل الركن الأساس في دعم موازنتها، وأنّ توفير هذه الأموال يمثّل ضرورة حيوية وملحّة لتتمكّن من القيام بالحدّ الأدنى من المهام الأساسية، التي أناطها قانون البلديات بها والمسؤوليات الجسيمة الملقاة على كاهلها في ظل الأزمات المتعدّدة والمتفاقمة التي يمرّ بها لبنان.
وقال إنّ ذلك يأتي في ظل مواجهة السلطات المحلية لأعباء استثنائية وتحديات غير مسبوقة نتيجة الأحداث الأمنية الخطيرة التي شهدها لبنان خلال أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني من العام ٢٠٢٤، حيث اضطرت إلى تقديم خدمات طارئة وتوفير مستلزمات إضافية ضرورية للمواطنين، بما في ذلك تأمين الملاجئ وتجهيزها بالمعدات اللازمة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للعائلات النازحة، وإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية، وتعزيز جهوزية فرق الطوارئ والدفاع المدني، مما ضاعف من حجم النفقات والمتطلبات المالية الملقاة على عاتقها.
ولفت الجميل إلى أنّ حرمانها المستمر من الحصول على كامل العائدات المستحقة لها يؤدّي حتمًا إلى شلل شبه تام في قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في النطاق البلدي.
كما لفت إلى أنّه يهدد بشكل مباشر قدرتها على تأمين رواتب وتعويضات الموظفين في المجالس البلدية واتحاداتها، مما ينذر بأزمة إدارية ومالية واجتماعية وشيكة.
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