حمية جال في مراكز جرف الثلوج: نحن نعتبر كدولة أننا جهزنا كل الأمور اللازمة

قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بجولة تفقدية في مراكز جرف الثلوج، للاطلاع على الجهوزية التامة، وذلك استعدادا لموسم الثلوج، حيث تمت صيانة آليات الوزارة وتأمين مادتي المازوت والملح والاكسسوارات اللازمة لكل المراكز.وعقد مؤتمراً صحافياً في مركز جرف الثلوج استهله بالقول: "قمنا بجولة في مراكز جرف الثلوج في فاريا وكان هاجسنا الأساسي منذ أشهر هو أن تكون آليات جرف الثلوج التابعة للوزارة صالحة للسير في كل المناطق اللبنانية، والحمدلله بفضل جهودكم جميعا ومن أموال الدولة اللبنانية قمنا بصيانة كل الآليات".وأشار الى أن "الأمر الثاني هو تأمين الملح والمازوت إضافة إلى ذلك تأمين ولو الحد الأدنى للمياومين الذي أقر في مجلس الوزراء، وإن لم يكن كافيا ولكنه بحدود ما يتقاضاه موظفو الدولة".وقال: "لدينا هدفان أساسيان: الأول بالنسبة لنا كوزارة أشغال عامة ونقل أن تبقى كل الطرقات الجبلية مفتوحة أمام المواطنين ونحن على ابواب فصل الشتاء، والهدف الثاني هو أنّ السلسلتين الشرقية والغربية وخصوصا هذه المنطقة التي تعد منطقة سياحية من حيث تساقط الثلوج نوليها الكثير من الاهتمام لإبقاء طرقاتها سالكة، مما يوفر فرص عمل ويفتح أسواقاً تجارية ويعزز وصول السياح الى البلد، وإن شاء الله ابتداء من يوم الخميس الحجوزات الى المطار كبيرة جداً لقضاء إجازة الأعياد".وأكد أن الوزارة ستبقى على تواصل مستمر مع مراكز جرف الثلوج، قائلا: "نحن نعتبر كدولة اننا جهزنا كل الأمور اللازمة ولا يسعني إلا أن أشكركم جميعا كمراكز ومياومين الذين يشكلون الجنود المجهولين الموجودين على الطرقات وخصوصاً الأوتوسترادات على مثال ضهر البيدر وغيرها يفتحون الطرقات وينقذون المواطنين العالقين، وهنا نطلب من المواطنين أن يتقيدوا بإرشادات قوى الأمن الداخلي خلال العواصف من اجل السلامة العامة".