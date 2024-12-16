فياض اجتمع مع النقيب زينون: لن أسمح بالإبقاء على قوارير غاز تُهدد السلامة العامة في السوق

اجتمع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مع رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان وخبير النفط والغاز النقيب فريد زينون، وتناول البحث موضوع قوارير الغاز سعة 10 كيلوغرامات و35 كيلوغراماً، التي تضررت جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وأصبحت غير صالحة للاستعمال وتشكل خطراً على السلامة العامة، وتُستخدم هذه القوارير بشكل أساسي في المنازل، والمطاعم، والأفران، مما جعل شريحة واسعة من المواطنين تعاني نتيجة هذه الأضرار.



ووعد الوزير فيّاض باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تعزيز إجراءات الأمان في قطاع الغاز، مؤكدا أنه "سيعمل على إصدار قرار واضح وفوري إلى مختلف مراكز تعبئة الغاز لاستبدال القوارير غير الصالحة والتأكد من التزام معايير السلامة العامة".



وشدد على أنه "لن يسمح بالإبقاء على قوارير غاز تُهدد السلامة العامة في السوق، ولكن لا بدّ أولاً من التأكد من حجم الطلب لتأمين الأحجام والأعداد المطلوبة".