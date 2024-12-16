ميقاتي التقى نظيره اليوناني: بحثنا في التعاون المشترك وإمكانات عقد اتفاقات ثنائية تجارية واقتصادية

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أنه طلب امكانية افادة لبنان من الخبرات اليونانية في مجال الاصلاحات الاقتصادية والتعافي المالي خصوصا وأن البلدين مرّا بتجارب مشابهة في هذا المجال.



وقال ميقاتي بعد لقائه نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "بحثنا في التعاون المشترك وإمكانات عقد اتفاقات ثنائية تجارية واقتصادية قد تسهم في تعزيز العلاقات وتقويتها ومساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية والاقتصادية".



ولفت الى انه بحث وميتسوتاكيس الوضع الراهن في لبنان، وتم التشديد على أهمية التقيد ببنود اتفاق وقف اطلاق النار، مشيرا الى أن اليونان أبدت استعدادها لتأمين حاجات الجيش اللبنانيّ.



بدوره، أكد ميتسوتاكيس، أن "اليونان والمجتمع الدولي يقومون بأقصى ما يمكن القيام به لتأكيد احترام وقف اطلاق النار والقرار الأممي 1701 الذي يضم سيادة الأراضي اللبنانية".



وأمل ميتسوتاكيس ان يسمح الاستقرار في سوريا الى عودة النازحين اليها، مؤكد ان وقف اطلاق النار في غزة يجب ان يبقى في وسط الاهتمامات الدبلوماسية.