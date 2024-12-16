"لقاء سيدة الجبل": اللبنانيون لن يرضوا بعد اليوم بالمساكنة بين سلاح غير شرعي والجمهورية اللبنانية

اعتبر "لقاء سيدة الجبل" أنّ المحور الإيرانيّ انهار على مساحة المنطقة، نتيجة الادّعاء والمراهنات واحتلال الشعوب وقراراته.



وقال، في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعيّ، في مقر الاشرفيه، إنّ المنطقة ومعها لبنان تدخل في عصر جديد.



ورأى أنّ التنفيذ الحرفيّ لقرار وقف الأعمال العدائية، الذي وافقت عليه حكومة لبنان و"حزب الله" معًا هو المدخل الصحيح لاستكمال عملية بناء الدولة.



وأشار إلى أنّ "اللبنانيين لن يرضوا بعد اليوم بالمساكنة بين سلاح غير شرعي والجمهورية اللبنانية".