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دريان: لبنان يمر في وضع دقيق ويتطلب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة

أخبار لبنان
2024-12-16 | 07:24
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دريان: لبنان يمر في وضع دقيق ويتطلب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة
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دريان: لبنان يمر في وضع دقيق ويتطلب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة

أكّد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أنّ لبنان يمر في وضع دقيق للغاية وحساس ويتطلب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.

وقال، أمام زواره:"لا استقرار سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا ومعيشيًا في لبنان، إذا لم يكتمل عقد الدولة بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة فاعلة للنهوض بالوطن من كبوته."
 
وأضاف:"الدولة برئيسها وحكومتها ومجلسها التشريعيّ تعيد الثقة للمواطن في مستقبل بلده وازدهاره وإنمائه وعيشه الكريم، حان الوقت لأن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المقرر في 9 كانون الثاني من العام المقبل، واي تأجيل لا يصب في مصلحة لبنان وشعبه بل يمدد الأزمات المتراكمة التي تحتاج الى معالجة سريعة في ظل الوضع الصعب الذي نعيشه".

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