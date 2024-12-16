بوصعب بعد لقائه الجميل: هذا أسبوع حاسم للتوصّل إلى أسماء يوجد تقاطع حولها للرئاسة

أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أنّه ما بإمكان أيّ فريق أن يفرض قراره على الآخر في شأن ملف انتخاب رئيس للجمهورية.



وقال، بعد لقائه النائب سامي الجميل: "هناك الكثير من الجدية في التعاطي مع تاريخ 9 كانون الثاني."



وأوضح وجود جدّية للإتيان برئيس للجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة ألّا يستغل أيّ طرف أحداثًا، لعرقلة الجلسة.



ولفت إلى أنّها زيارته الثانية للجميل، خلال أسبوع.



وشدّد على أنّ اللقاءات ستستمر، لأنّه أسبوع حاسم، للتوصّل إلى أسماء يوجد تقاطع حولها.



وقال: "سيكون هناك تواصل بين الفرقاء السياسيين، لنبحث ملف الرئاسة كما الملف السوريّ وارتداداته على لبنان."