فياّض بحث مع النقيب زينون تلف قوارير الغاز المتضررة جرَاء العدوان الاسرائيليّ

بحث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، مع رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان وخبير النفط والغاز النقيب فريد زينون، موضوع قوارير الغاز سعة 10 كيلوغرامات و35 كيلوغرامًا، التي تضررت جرّاء العدوان الإسرائيليّ الأخير على لبنان.



ولفت إلى أنّها أصبحت غير صالحة للاستعمال وتشكل خطرًا على السلامة العامة، وتُستخدم هذه القوارير بشكل أساسيّ في المنازل، والمطاعم، والأفران، ما جعل شريحة واسعة من المواطنين تعاني نتيجة هذه الأضرار.



ووعد فيّاض باتخاذ الخطوات المناسبة، لضمان تعزيز إجراءات الأمان في قطاع الغاز.



وأكّد أنّه سيعمل على إصدار قرار واضح وفوريّ إلى مختلف مراكز تعبئة الغاز لاستبدال القوارير غير الصالحة والتأكد من التزام معايير السلامة العامة.



وشدّد على أنّه لن يسمح بالإبقاء على قوارير غاز تُهدد السلامة العامة في السوق، ولكن لا بدّ أولًا من التأكد من حجم الطلب لتأمين الأحجام والأعداد المطلوبة.



وشكر زينون فياّض على اهتمامه بهذا الملف بجدية وحرصه على تأمين سلامة المواطنين ومساعدتهم في تجاوز تداعيات هذه الأزمة.