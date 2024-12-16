ميقاتي: لإعادة فتح السفارة اللبنانية في سوريا بعد إغلاقها خلال الأحداث الأخيرة

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الاتصالات الديبلوماسية الراهنة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية.



كما بحثا، خلال الاجتماع، الوضع في سوريا.



وأعطى ميقاتي توجيهاته بإعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق، بعدما كانت أُقفلت، خلال الأحداث الأخيرة.