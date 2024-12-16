ميقاتي يستقبل وزير الدولة القطري ومسوؤلين دوليين

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي بعد ظهر اليوم في السرايا، في حضور السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن ال ثاني ومستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.



واستقبل رئيس الحكومة المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل، في حضور المبعوث الألماني الخاص لسوريا، ومسؤول لبنان والعراق وسوريا في الخارجية الالمانية ستيفان شنيك ووفد. كما حضر مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.