"مصلحة الليطاني": إعادة تغذية الشبكة الرئيسية لمشروع ري صيدا - جزين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنه "بعد حصول عطل على الشبكة الرئيسية قطر 525 ملم بعد المأخذ رقم 2_8/1 بمسافة 120م في بلدة كفرفالوس ضمن مشروع ري صيدا جزين، وبعد تأمين القطع والأكسسوارات اللازمة لصيانة العطل، قام الفريق الفني في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الإستثمار والصيانة بتاريخ 16 كانون الأول 2024 بالحفر على مكان العطل وانجاز الصيانة المطلوبة له بعد أن تم قطع المياه عن الشبكة التي تغذي القسم الشمالي الشرقي من المشروع خلال أعمال الصيانة.



وبعد التأكد من نجاح عملية الصيانة، تم ردم الحفرة وأعيدت تغذية الشبكة بمياه الري.