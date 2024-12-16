جنبلاط من عين التينة: لضرورة انتخاب رئيس في التاسع من كانون الثاني

شدّد النائب السابق وليد جنبلاط على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، في التاسع من كانون الثاني.



وقال، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: "كنت مع تيمور في باريس، حيث قابلنا الرئيس الفرنسيّ إمانويل ماكرون وعدت إلى لبنان ووضعت الرئيس بري في أجواء اللقاء."



وأضاف: "الأحداث، التي جرت في المنطقة زلزال وانتخاب رئيس ضرورة لتحصين البلاد."



ولفت جنبلاط إلى أنّ سوريا تغيّرت في أسبوع وهذا موضوع للحديث لاحقًا.