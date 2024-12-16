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هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية
أخبار لبنان
2024-12-16 | 15:54
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هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية
إعتبر السفير والمبعوث الأميركي السابق فريديريك هوف أن "ما حصل منذ أسبوع كان صادمًا جدًا ولم يكن شيئًا كنت أتوقعه فسقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة."
وفي حديث لـ"عشرين 30" عبر الـLBCI، رأى هوف أن "هدف هيئة تحرير الشام كان متواضعًا في البداية وكان الهدف الأساسي منها توسيع المنطقة التي كانت تسيطر عليها إلى حلب."
وأشار إلى أنه "بعدما دخلت هيئة تحرير الشام إلى حلب بشكل سريع، قالت لماذا لا ندخل إلى حماة، وبعدئذ فكرت في فرض طوق حديدي حول حمص ولم يردعها أحد والسبب كان أن الإيرانيين والروسيين فشلوا في تقديم الدعم لها."
وقال: "ما لاحظته هو أن أحمد الشرع يقول الأمور الصحيحة ويعطي كل المؤشرات بأنه خرج من إرتباطه السابق بالقاعدة، لكن لا يزال هناك الكثير لنراه."
وأكد أنه "علينا الإنتظار لنرى إن كان ممكنًا قيام حكم جامع وشرعي في سوريا."
ولفت إلى أنه "منذ 14 سنة كمسؤول في وزارة الخارجية، إقتربت كثيرًا من تحضير إتفاقية سلام بين إسرائيل وسوريا كانت ستعيد كل الجولان إلى سوريا، واختار بشار الأسد مسار القتل الجماعي ضد شعبه عوضًا عن ذلك."
وقال: "أعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية لكن ولي العهد السعودي أوضح أنه ينبغي أن يكون هناك مسار واضح لقيام دولة فلسطينية مستقلة قبل أن تقوم السعودية بالتطبيع مع إسرائيل."
وأضاف: "أعتقد أن الأحداث في سوريا منحت اللبنانيين ولبنان الفرصة لقيام علاقات أكثر توازنًا مع سوريا من العلاقة التي طغت طوال السنوات الـ30 الماضية وهذا سيمنح اللبنانيين الفرصة لاستئناف عمل الرئيس شهاب في بناء دولة تطغى فيها المواطنة عوضًا عن الطائفية."
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