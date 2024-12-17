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اهالي شهداء وضحايا 4 آب : بحاجة لمجلس دستوري كامل
أخبار لبنان
2024-12-17 | 04:20
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اهالي شهداء وضحايا 4 آب : بحاجة لمجلس دستوري كامل
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اهالي شهداء وضحايا 4 آب : بحاجة لمجلس دستوري كامل
اعلن اهالي شهداء وضحايا 4 آب اثر زيارة للقاضي سهيل عبود والقاضي جمال الحجار أن لم يعد المجلس الدستوري ممدداً له بالكامل ، آملين بالنتخاب رئيس للجمهورية قريباً ليتم تحديد مجلس دستوري جديد، خصوصاً مع امكانية اصدار القاضي طارق البيطار لقرار ظني قريب، وهو الذي سيزورونه يوم الجمعة.
واشاروا الى وجود دعاوى قضائية بشأن القاضي غسان عويدات ، وقالوا: "نحن مع القضاء ومع القاضي البيطار، وفي حال أي يوم سيقوم بأي عمل غير قانوني سنكون ضده".
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