الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان إلى ابناء الطائفة السوريين: التزموا انتماءكم لسوريا المستقبل
أخبار لبنان
2024-12-17 | 05:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
رئيس الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان إلى ابناء الطائفة السوريين: التزموا انتماءكم لسوريا المستقبل
توجه رئيس الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان القس جوزيف قصاب الى السوريين من الطائفة الإنجيلية، في ذكرى الميلاد المجيد.
وقال قصاب: "لا يسعنا إلاّ أن نشارك فرحتَنا مع جميع السوريين وهم يتطلعون إلى ميلاد سوريا جديدة، كانت ولم تزَل تشكّلُ حلماً نتطلّعُ إلى تحقيقه".
واضاف: "المجدُ لله في الأعالي، وعلى الأرضِ السلام، وبالناس المسرّة". إنها تحيّة الميلاد وأمانيه لجميع البشر، حيث لا يكتفي مفهومُ إنجيل المسيح للسلام على أنه مجرّد توقّف الحروب وانتفاء الصراعات، بل هو سلامٌ شاملٌ لحياة الإنسان والجماعات البشرية قاطبةً، رفاهها وحسن حالها. إنه وعد الرب لنا أننا، بيسوع المسيح المولود في مذود، لنا بدايات خلاصية جديدة تسودها نعمة الله وغفرانه".
وتابع: "اليوم تطوي سوريا حقبة نلتم فيها حصّتكم من إخفاقها في تحقيق وحدة السوريين ومواطنيتهم وتوفير حرياتهم التي كانوا – ولم يزالوا - يتطلعون إليها على اختلاف أطيافهم. لكننا نرنو اليوم إلى المستقبل بعيونٍ يملؤها الترقّب والإنتظار الفاعل. فالدماء السوريّة التي سفكت من أجل الوطن والحرّية لا يمكن أن تعيدنا إلى الوراء".
وسأل: "أن النشيد الوطني لسوريا الجديدة يعيد إلى ذاكرة السوريين زمن فخرهم وأُسسَ وحدتهم الوطنية وانتصاراتهم في سبيل الحرية ونيل الاستقلال بعيداً عن الطائفية والمذهبية البغيضة؟" كيف ننسى أمثلة من أبناء كنيستنا فارس الخوري ونضالاته البرلمانية والوطنية إلى جانب مسلمي هذا الوطن لنيل الاستقلال عن فرنسا". ورفيق سلوم الذي تم إعدامه شنقًا في دمشق إلى جانب وطنيين مسلمين على يد جمال باشا في 6 أيار 1916 في نضالهم ضد العثمانيين".
وشدد على ان "هذه أوطاننا مثوى الجدود الأكرمين، وسماها مَهبِط الالهامِ والوحيِ الأمين... كل شبرٍ من ثراها دونًه حَبلُ الوريد".
ورأى أن تغيير السلطة بأيادٍ سوريّة شكَّل مفاجأة سارة للسوريين على أكثر من صعيد، أقلها سرعة تهاوي النظام السابق، والعدد المحدود من الضحايا المدنيين، لافتا الى أن "أكبرها تأثيراً فقد كان قرار قيادة العمليات العسكرية أن يرتبط ذلك الانتصار بسلوك الفصائل المعارضة عند دخولها إلى المدن، وطريقة تعاملها مع المواطنين، ومستوى الانضباطية والحرص على الأملاك العامة والخاصة، وطمأنة الناس بعيداً عن أي انتقام".
وقال قصاب: "نصلّي أن تكون هذه البدايات مداميك يؤسَّس عليها لسوريا جديدة تقود الى دولة القانون التي تؤمّن الكرامة والحريات والاحتضان لكل أبناء وبنات سوريا على قدم المساواة".
واضاف: "لقد تعب السوريون من الحرب والقتل والدماء. وقد حان الوقت لكي نحلم جميعاً بمستقبل أفضل تكتمل فيه تطلعات السوريين إلى نتائج هذا التغيير".
وتابع: "نصلّي أن يعين الرب الحكومة المؤقتة وهي تتسلم عبء مسؤوليات هذه المرحلة الانتقالية، وأن يمنحها الحكمة في تثبيت ما تم من إنجازات بالانفتاح والحوار والتواصل مع أطياف السوريين المتنوعة. إن تاريخاً جديداً يُسَطّرُ اليوم في سوريا مستفيداً من أخطاء الماضي، ومستعداً للولوج إلى المستقبل بسوريا حديثة مرحبٍ بها، داخلاً من شعبها، وخارجاً من المجتمع الدولي الذي ينتظر تطبيقاً للقرار 2254 الذي توافق عليه السوريون مع الأمم المتحدة لرسم خطة الطريق إلى سوريا الجديدة".
وتوجه بالقول: "لكم، يا أبناء كنائسنا، أنتم كنائس الإصلاح الإنجيلي التاريخي، وعليه، لا يمكنكم إلاّ أن تكونوا مع التغيير للأفضل الذي يحتاج صبراً وحواراً وصلاةً لكي يكتمل حلم السوريين. لقد كانت لكم تاريخيّاً جرأة التغيير في واقع الكنيسة الإداري، وتأكيد انتمائكم إلى جغرافيتها الوطنية خارج أي هرمية أحادية خارجية. لقد كان الإصلاح تغييراً في الكنيسة شدد على حرية الضمير، والتعبير عنه إيماناً وروحانية وعيشاً لابسين المسيح وسلامه. ن
ودعاهم إلى أن يلتزموا انتماءهم لسوريا المستقبل، لا على أساس ديني أو مذهبي، قائلا: "أنتم لستم بعد رعايا لحاكمٍ، بل مواطنون في دولة".
واشار الى انه في ذكرى الميلاد نردد "طوبى لصانعي السلام" ونسأل الله أن يقيم بيننا صنّاع سلام يعكسون تحنُّن المسيح وشجاعته ومحبته في سوريا المثخنة بجراح الماضي.
أخبار لبنان
الطائفة
الإنجيلية
سوريا
ولبنان
ابناء
الطائفة
السوريين:
التزموا
انتماءكم
لسوريا
المستقبل
التالي
الراعي: بحاجة الى إعادة بناء من دون خوف ونتطلع إلى التاسع من كانون الثاني
تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد بين جبيل وعمشيت بسبب تعبيد للحُفر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:13
الجولاني خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا: لعقد اجتماعي بين الدولة وكل الطوائف
أخبار دولية
01:13
الجولاني خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا: لعقد اجتماعي بين الدولة وكل الطوائف
0
آخر الأخبار
15:07
هوف لـ عشرين 30: أعتقد أن الأحداث في سوريا منحت اللبنانيين ولبنان الفرصة لقيام علاقات أكثر توازنًا مع سوريا من العلاقة التي طغت طوال السنوات الـ30 الماضية وهذا سيمنح اللبنانيين الفرصة لاستئناف عمل الرئيس شهاب في بناء دولة تطغى فيها المواطنة عوضًا ع
آخر الأخبار
15:07
هوف لـ عشرين 30: أعتقد أن الأحداث في سوريا منحت اللبنانيين ولبنان الفرصة لقيام علاقات أكثر توازنًا مع سوريا من العلاقة التي طغت طوال السنوات الـ30 الماضية وهذا سيمنح اللبنانيين الفرصة لاستئناف عمل الرئيس شهاب في بناء دولة تطغى فيها المواطنة عوضًا ع
0
أخبار دولية
2024-12-16
رئيس الشيشان: على استعداد لتأمين إمدادات القمح لسوريا إذا لزم الأمر
أخبار دولية
2024-12-16
رئيس الشيشان: على استعداد لتأمين إمدادات القمح لسوريا إذا لزم الأمر
0
آخر الأخبار
2024-12-10
باسيل: ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري ونحن نأمل أن يكون لخير سوريا ولبنان وأن يؤدي إلى عودة سريعة للنازحين السوريين وعلاقات إيجابية ومتوازنة تحفظ سيادة البلدين دون تدخل أي منهما بشؤون الآخر
آخر الأخبار
2024-12-10
باسيل: ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري ونحن نأمل أن يكون لخير سوريا ولبنان وأن يؤدي إلى عودة سريعة للنازحين السوريين وعلاقات إيجابية ومتوازنة تحفظ سيادة البلدين دون تدخل أي منهما بشؤون الآخر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:59
الكتائب: لعلاقات ندية مع سوريا وحلّ المجلس الأعلى اللبناني- السوري وحصر العلاقات الدبلوماسية عبر السفارتين
أخبار لبنان
10:59
الكتائب: لعلاقات ندية مع سوريا وحلّ المجلس الأعلى اللبناني- السوري وحصر العلاقات الدبلوماسية عبر السفارتين
0
أخبار لبنان
10:43
سلسلة استقبالات لميقاتي...
أخبار لبنان
10:43
سلسلة استقبالات لميقاتي...
0
أخبار لبنان
09:46
جنبلاط: نريد سوريا ديمقراطية متعددة متنوعة يقرر أهلها مستقبلها
أخبار لبنان
09:46
جنبلاط: نريد سوريا ديمقراطية متعددة متنوعة يقرر أهلها مستقبلها
0
أخبار لبنان
09:33
وزارة الزراعة دعت الى تعبئة الاستبيان الاولي حول أضرار القطاع جراء العدوان الاسرائيلي
أخبار لبنان
09:33
وزارة الزراعة دعت الى تعبئة الاستبيان الاولي حول أضرار القطاع جراء العدوان الاسرائيلي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-12-06
ابنة مايكل جاكسون تعلن خطوبتها... وهكذا كشفت عن الخبر (فيديو)
فنّ
2024-12-06
ابنة مايكل جاكسون تعلن خطوبتها... وهكذا كشفت عن الخبر (فيديو)
0
صحة وتغذية
2024-06-20
تمرين بسيط يساعدكم على التخلص من آلام الظهر... هذا ما كشفه الخبراء!
صحة وتغذية
2024-06-20
تمرين بسيط يساعدكم على التخلص من آلام الظهر... هذا ما كشفه الخبراء!
0
خبر عاجل
2024-12-15
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد رأس بعلبك ما بين الساعة 13.00 والساعة 16.00
خبر عاجل
2024-12-15
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد رأس بعلبك ما بين الساعة 13.00 والساعة 16.00
0
خبر عاجل
2024-11-26
الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...
خبر عاجل
2024-11-26
الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:12
صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
10:12
صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار دولية
07:06
خامنئي: تصوّر أميركا والكيان الصهيوني بشأن انتهاء المقاومة تصوّر خاطئ
أخبار دولية
07:06
خامنئي: تصوّر أميركا والكيان الصهيوني بشأن انتهاء المقاومة تصوّر خاطئ
0
أخبار دولية
06:54
رئيس الحكومة السورية الانتقالية: استلمنا خزائن سوريا خاوية ولا يوجد أرقام دقيقة بشأن الأموال التي سرقت
أخبار دولية
06:54
رئيس الحكومة السورية الانتقالية: استلمنا خزائن سوريا خاوية ولا يوجد أرقام دقيقة بشأن الأموال التي سرقت
0
أخبار لبنان
06:52
حفل تكريم طيران الشرق الأوسط والعاملين فيها... ميقاتي: صفحة الحرب طُويت
أخبار لبنان
06:52
حفل تكريم طيران الشرق الأوسط والعاملين فيها... ميقاتي: صفحة الحرب طُويت
0
أخبار لبنان
04:20
اهالي شهداء وضحايا 4 آب : بحاجة لمجلس دستوري كامل
أخبار لبنان
04:20
اهالي شهداء وضحايا 4 آب : بحاجة لمجلس دستوري كامل
0
أخبار دولية
03:57
فرنسا تقف "الى جانب السوريين" خلال المرحلة الانتقالية
أخبار دولية
03:57
فرنسا تقف "الى جانب السوريين" خلال المرحلة الانتقالية
0
أخبار دولية
02:50
إيران ستعيد فتح سفارتها في سوريا عندما تصبح الظروف "مناسبة"
أخبار دولية
02:50
إيران ستعيد فتح سفارتها في سوريا عندما تصبح الظروف "مناسبة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جلسة إنتخاب الرئيس بين سلة الأسماء وسلة المهام
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جلسة إنتخاب الرئيس بين سلة الأسماء وسلة المهام
0
أخبار دولية
13:48
بعد سقوط الأسد... العين على مستقبل القطاع النفطي السوري
أخبار دولية
13:48
بعد سقوط الأسد... العين على مستقبل القطاع النفطي السوري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:20
مصادر للـLBCI: بعد خسائر حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد تحول الملف اللبناني من قائمة الأزمات الأمر الذي كان يستوجب تسلمه من قبل المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وأصبح ضمن قائمة الدول المستقرة في وزارة الخارجية السعودية
خبر عاجل
15:20
مصادر للـLBCI: بعد خسائر حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد تحول الملف اللبناني من قائمة الأزمات الأمر الذي كان يستوجب تسلمه من قبل المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وأصبح ضمن قائمة الدول المستقرة في وزارة الخارجية السعودية
2
خبر عاجل
12:54
مراسلة الـLBCI في حيفا أمال شحادة: اسرائيل تستعد لتوجيه ضربة واسعة وقوية لليمن خصوصًا بعد استهداف تل ابيب اليوم بصواريخ باليستية
خبر عاجل
12:54
مراسلة الـLBCI في حيفا أمال شحادة: اسرائيل تستعد لتوجيه ضربة واسعة وقوية لليمن خصوصًا بعد استهداف تل ابيب اليوم بصواريخ باليستية
3
أمن وقضاء
14:50
مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الاستئنافي في بيروت اوقف رهن التحقيق سحر غدار وغنى غندور
أمن وقضاء
14:50
مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الاستئنافي في بيروت اوقف رهن التحقيق سحر غدار وغنى غندور
4
اقتصاد
02:10
انخفاض في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
انخفاض في اسعار المحروقات...
5
صحف اليوم
00:44
اقتراح العفو العام سيشمل جميع الجرائم : مخدرات، سرقة، إرهاب، تعامل... (الاخبار)
صحف اليوم
00:44
اقتراح العفو العام سيشمل جميع الجرائم : مخدرات، سرقة، إرهاب، تعامل... (الاخبار)
6
أخبار لبنان
15:54
هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية
أخبار لبنان
15:54
هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية
7
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
8
أخبار لبنان
03:57
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"
أخبار لبنان
03:57
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More