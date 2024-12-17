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رئيس الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان إلى ابناء الطائفة السوريين: التزموا انتماءكم لسوريا المستقبل

أخبار لبنان
2024-12-17 | 05:11
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رئيس الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان إلى ابناء الطائفة السوريين: التزموا انتماءكم لسوريا المستقبل
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رئيس الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان إلى ابناء الطائفة السوريين: التزموا انتماءكم لسوريا المستقبل

توجه رئيس الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان القس جوزيف قصاب الى السوريين من الطائفة الإنجيلية، في ذكرى الميلاد المجيد.

وقال قصاب: "لا يسعنا إلاّ أن نشارك فرحتَنا مع جميع السوريين وهم يتطلعون إلى ميلاد سوريا جديدة، كانت ولم تزَل تشكّلُ حلماً نتطلّعُ إلى تحقيقه". 

واضاف: "المجدُ لله في الأعالي، وعلى الأرضِ السلام، وبالناس المسرّة". إنها تحيّة الميلاد وأمانيه لجميع البشر، حيث لا يكتفي مفهومُ إنجيل المسيح للسلام على أنه مجرّد توقّف الحروب وانتفاء الصراعات، بل هو سلامٌ شاملٌ لحياة الإنسان والجماعات البشرية قاطبةً، رفاهها وحسن حالها. إنه وعد الرب لنا أننا، بيسوع المسيح المولود في مذود، لنا بدايات خلاصية جديدة تسودها نعمة الله وغفرانه".

وتابع: "اليوم تطوي سوريا حقبة نلتم فيها حصّتكم من إخفاقها في تحقيق وحدة السوريين ومواطنيتهم وتوفير حرياتهم التي كانوا – ولم يزالوا - يتطلعون إليها على اختلاف أطيافهم. لكننا نرنو اليوم إلى المستقبل بعيونٍ يملؤها الترقّب والإنتظار الفاعل. فالدماء السوريّة التي سفكت من أجل الوطن والحرّية لا يمكن أن تعيدنا إلى الوراء".

وسأل: "أن النشيد الوطني لسوريا الجديدة يعيد إلى ذاكرة السوريين زمن فخرهم وأُسسَ وحدتهم الوطنية وانتصاراتهم في سبيل الحرية ونيل الاستقلال بعيداً عن الطائفية والمذهبية البغيضة؟" كيف ننسى أمثلة من أبناء كنيستنا فارس الخوري ونضالاته البرلمانية والوطنية إلى جانب مسلمي هذا الوطن لنيل الاستقلال عن فرنسا". ورفيق سلوم الذي تم إعدامه شنقًا في دمشق إلى جانب وطنيين مسلمين على يد جمال باشا في 6 أيار 1916 في نضالهم ضد العثمانيين". 

وشدد على ان "هذه أوطاننا مثوى الجدود الأكرمين، وسماها مَهبِط الالهامِ والوحيِ الأمين... كل شبرٍ من ثراها دونًه حَبلُ الوريد".

ورأى أن تغيير السلطة بأيادٍ سوريّة شكَّل مفاجأة سارة للسوريين على أكثر من صعيد، أقلها سرعة تهاوي النظام السابق، والعدد المحدود من الضحايا المدنيين، لافتا الى أن "أكبرها تأثيراً فقد كان قرار قيادة العمليات العسكرية أن يرتبط ذلك الانتصار بسلوك الفصائل المعارضة عند دخولها إلى المدن، وطريقة تعاملها مع المواطنين، ومستوى الانضباطية والحرص على الأملاك العامة والخاصة، وطمأنة الناس بعيداً عن أي انتقام".

وقال قصاب: "نصلّي أن تكون هذه البدايات مداميك يؤسَّس عليها لسوريا جديدة تقود الى دولة القانون التي تؤمّن الكرامة والحريات والاحتضان لكل أبناء وبنات سوريا على قدم المساواة".

واضاف: "لقد تعب السوريون من الحرب والقتل والدماء. وقد حان الوقت لكي نحلم جميعاً بمستقبل أفضل تكتمل فيه تطلعات السوريين إلى نتائج هذا التغيير". 

وتابع: "نصلّي أن يعين الرب الحكومة المؤقتة وهي تتسلم عبء مسؤوليات هذه المرحلة الانتقالية، وأن يمنحها الحكمة في تثبيت ما تم من إنجازات بالانفتاح والحوار والتواصل مع أطياف السوريين المتنوعة. إن تاريخاً جديداً يُسَطّرُ اليوم في سوريا مستفيداً من أخطاء الماضي، ومستعداً للولوج إلى المستقبل بسوريا حديثة مرحبٍ بها، داخلاً من شعبها، وخارجاً من المجتمع الدولي الذي ينتظر تطبيقاً للقرار 2254 الذي توافق عليه السوريون مع الأمم المتحدة لرسم خطة الطريق إلى سوريا الجديدة".

وتوجه بالقول: "لكم، يا أبناء كنائسنا، أنتم كنائس الإصلاح الإنجيلي التاريخي، وعليه، لا يمكنكم إلاّ أن تكونوا مع التغيير للأفضل الذي يحتاج صبراً وحواراً وصلاةً لكي يكتمل حلم السوريين. لقد كانت لكم تاريخيّاً جرأة التغيير في واقع الكنيسة الإداري، وتأكيد انتمائكم إلى جغرافيتها الوطنية خارج أي هرمية أحادية خارجية. لقد كان الإصلاح تغييراً في الكنيسة شدد على حرية الضمير، والتعبير عنه إيماناً وروحانية وعيشاً لابسين المسيح وسلامه. ن

ودعاهم إلى أن يلتزموا انتماءهم لسوريا المستقبل، لا على أساس ديني أو مذهبي، قائلا: "أنتم لستم بعد رعايا لحاكمٍ، بل مواطنون في دولة".

واشار الى انه في ذكرى الميلاد نردد "طوبى لصانعي السلام" ونسأل الله أن يقيم بيننا صنّاع سلام يعكسون تحنُّن المسيح وشجاعته ومحبته في سوريا المثخنة بجراح الماضي.

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