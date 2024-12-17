الراعي: بحاجة الى إعادة بناء من دون خوف ونتطلع إلى التاسع من كانون الثاني

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال رعايته مؤتمر ترسيخ الوجود المسيحي في لبنان الذي انعقد في الصرح البطريركي في بكركي " ان لبنان لا يموت وقد مررنا بظروف صعبة وكل الأمور تدل على اننا في نهاية الطريق وصولا الى الخلاص برعاية سيدة لبنان".



وأكد "اننا بحاجة الى إعادة بناء من دون خوف وبثقة تعلمنا أن نضع ايدينا بيد بعض ، وكلنا نتطلع إلى التاسع من كانون الثاني ولا شك لدينا انه سيصار الى انتخاب رئيس في السنة الجديدة ٢٠٢٥ التي أعلنها قداسة البابا سنة مقدسة".