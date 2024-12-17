افرام زار الراعي في بكركي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي المرشح لرئاسة الجمهورية النائب نعمة افرام من ضمن جولة يقوم بها على المرجعيات الروحية والسياسية بعد إعلان ترشيحه رسميا إلى انتخابات سدة الرئاسة اللبنانية.

وغادر افرام بعد اللقاء من دون تصريح.