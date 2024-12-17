الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حوش بردى – بعلبك ومجدل سلم – مرجعيون وحقل القليلة - صور

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 17 / 12 / 2024، ما بين الساعة 13,30 والساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة حوش بردى – بعلبك ومنطقة مجدل سلم – مرجعيون وحقل القليلة - صور".





