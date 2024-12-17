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حفل تكريم طيران الشرق الأوسط والعاملين فيها... ميقاتي: صفحة الحرب طُويت

أخبار لبنان
2024-12-17 | 06:52
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حفل تكريم طيران الشرق الأوسط والعاملين فيها... ميقاتي: صفحة الحرب طُويت
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حفل تكريم طيران الشرق الأوسط والعاملين فيها... ميقاتي: صفحة الحرب طُويت

أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن صفحة الحرب طُويت وأنه سيتم وضع حدّ للخروقات المتبقية قريباً، متمنياً التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني.

وقال ميقاتي خلال حفل تقديم درع رئاسة مجلس الوزراء الى طيران الشرق الأوسط والعاملين فيها أن "محمد الحوت يمتلك العناد الايجابي، وبلينكن هنأه على عمله، والثقة اليوم بمطار بيروت والميدل ايست بسبب امن المطار الذي اثبت تلك الثقة".

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت إن "كل ما قمنا به لما تمكنا من انجازه لولا وجود ميقاتي ودعمه المستمر".

اما حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ، قال: "اكثر من 5000 عائلة تجتمع وتعمل من خلال الميدل ايست ولو من قرارات اعطاء تأمينات للشركة لما تمكنت من الصمود".

كما نوّه وزير النقل والاشغال علي حمية ووزير السياحة وليد نصار بعمل الميدل ايست والعاملين فيها، خصوصاً خلال فترة الحرب من جهة، وفترة السياحة من جهة اخرى. 

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