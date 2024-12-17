لقاء بين باسيل والسفير الفرنسي

بحث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منزله في البياضة مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو المستجدات الإقليمية وخاصة في سوريا، والتطورات في لبنان استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية.



وقد أكد باسيل مواقف "التيار" لجهة العمل على انتخاب رئيس توافقي في جلسة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥.



الى ذلك استقبل باسيل النائب وليم طوق، وبحث معه التطورات ولا سيما الإستحقاق الرئاسي، وذلك في حضور النائبة البستاني. كذلك استقبل باسيل النائب الياس جرادة وكان بحث في انتخابات الرئاسة.