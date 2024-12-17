الحلبي حدد عطلة المدارس الرسمية في الأعياد وبحث شؤونا تربوية وجامعية مع نواب ورؤساء جامعات

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور حسن اللقيس ، في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ، وتناول البحث عددا من القضايا العائدة للجامعة والمتعلقة بالطلاب العراقيين .



ثم اجتمع الوزير الحلبي مع عضو لجنة التربية النيابية النائب أشرف بيضون ورئيس المكتب التربوي المركزي في حركة أمل الدكتور علي مشيك ، وتم البحث في قضايا تتصل بالعودة إلى مدارس الشريط الحدودي المحتل .



واستقبل الوزير الحلبي رئيس منتدى التربية والثقافة والحوار القس رياض جرجور يرافقه مدير كلية اللاهوت للشرق الأوسط الدكتور مارتن عقاد، والمديرة التنفيذية للمنتدى ميراي حاموش ، وتم البحث في قضايا تتعلق بالنشاط الحواري للمنتدى ، وكانت مناسبة للتعرف إلى مدير كلية اللاهوت لمناسبة تسلمه المسؤولية منذ وقت قريب .

عطلة الأعياد :



من جهة ثانية أصدر الوزير الحلبي مذكرة تتعلق بتحديد عطلة المدارس في أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة وعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية المعتمدة لدوام قبل الظهر أو بعد الظهر. وجاء في المذكرة :



استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة)،



استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 لا سيما المادة الرابعة منه (تحديد العطل)،



استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 5215 تاريخ 27/09/2005 (تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية)،



استناداً إلى أحكام القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 07/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس والثانويات الرسمية)،



تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية المعتمدة لدوام قبل الظهر أو بعد الظهر، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة والميلاد لدى الطوائف الأرمنية وفق الآتي:



-ابتداء من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/12/2024 وحتى مساء الإثنين الواقع فيه 06/01/2025، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة وعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية.



وفي هذه المناسبات المجيدة يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من الأسرة التربوية والتعليمية في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية بخالص التهاني، متمنياً لجميع اللبنانيين الخير والصحة وتخطي الأزمات، وللوطن الاستقرار والازدهار. / .