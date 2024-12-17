وزير الخارجية: لضرورة إظهار الحدود بين لبنان وإسرائيل

شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب على ضرورة إظهار الحدود بين لبنان وإسرائيل، وانسحاب الأخيرة من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.



كلام بو حبيب جاء بعد لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان (UNTSO) اللواء باتريك غوشا.



وأمل وزير الخارجية بنجاح آلية تطبيق وقف اطلاق النار، واستمرار التعاون والتنسيق القائم مع قوات اليونيفيل لتحقيق الاستقرار والهدوء في الجنوب.