الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلاسخارت زارت طرابلس وأكدت استعداد الأمم المتحدة والتزامها مواصلة دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ أمن لبنان واستقراره
أخبار لبنان
2024-12-17 | 08:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بلاسخارت زارت طرابلس وأكدت استعداد الأمم المتحدة والتزامها مواصلة دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ أمن لبنان واستقراره
زارت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت اليوم مدينة طرابلس والتقت في مقر المطرانية المارونية في طرابلس كلًّا من رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ومتروبوليت طرابلس للروم الأرثوذكس المطران أفرام كيرياكوس، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور، وأعضاء مجلس النواب أشرف ريفي، وإلياس خوري، وجميل عبود، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين.
وأشار بيان عن مكتبها الى أنه "في ظلّ التطورات الأخيرة في لبنان، إلى جانب التغيّرات الجذرية التي تشهدها سوريا، ناقش المجتمعون أهميّة صون تقليد لبنان الراسخ في العيش المشترك السلمي، الذي يُعدّ اساسياً لاستقرار البلاد. كما شدّدوا على ضرورة وجود دولة فاعلة وفعّالة ومُمكَّنة تحتضن جميع مواطنيها وتوحّد صفوفهم".
وبحسب البيان، فقد أقرّ الحاضرون بتأثير الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتراكمة على مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك طرابلس، وأكدوا أن الوقت قد حان ليخطو لبنان نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث تساهم قيم التسامح والانفتاح وتكافؤ الفرص لجميع الناس والمجتمعات بالازدهار. كما أشاروا إلى أن عمليّة التعافي الشاملة من شأنها أن تُسهم في إعادة بناء ثقة المواطنين.
وجدّدت المنسّقة الخاصة تأكيد "استعداد الأمم المتحدة والتزامها مواصلة دعم جميع الجهود الرامية إلى ترسيخ أمن لبنان واستقراره وتعزيز تعافيه على المدى الطويل".
أخبار لبنان
بلاسخارت
الأمم المتحدة
لبنان
طرابلس
التالي
أسرار الصحف 17-12-2024
هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:11
الشيخ أبي المنى: على الدول الكبرى المعنية وعلى الأمم المتحدة الضغط على العدو الاسرائيلي لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وعدم خرقه وعلى الدولة اللبنانية وقيادة المقاومة الالتزام باحترامه وعدم السماح بتجاوزه
آخر الأخبار
09:11
الشيخ أبي المنى: على الدول الكبرى المعنية وعلى الأمم المتحدة الضغط على العدو الاسرائيلي لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وعدم خرقه وعلى الدولة اللبنانية وقيادة المقاومة الالتزام باحترامه وعدم السماح بتجاوزه
0
آخر الأخبار
2024-11-28
الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم الجيش اللبناني واليونيفيل حتى يمكن تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701
آخر الأخبار
2024-11-28
الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم الجيش اللبناني واليونيفيل حتى يمكن تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701
0
آخر الأخبار
2024-11-26
الأمم المتحدة ترحّب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وترى أنه يتطلب "الكثير من العمل"
آخر الأخبار
2024-11-26
الأمم المتحدة ترحّب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وترى أنه يتطلب "الكثير من العمل"
0
أخبار دولية
2024-11-26
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعبر عن "قلقه الشديد" إزاء التصعيد في لبنان
أخبار دولية
2024-11-26
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعبر عن "قلقه الشديد" إزاء التصعيد في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:59
الكتائب: لعلاقات ندية مع سوريا وحلّ المجلس الأعلى اللبناني- السوري وحصر العلاقات الدبلوماسية عبر السفارتين
أخبار لبنان
10:59
الكتائب: لعلاقات ندية مع سوريا وحلّ المجلس الأعلى اللبناني- السوري وحصر العلاقات الدبلوماسية عبر السفارتين
0
أخبار لبنان
10:43
سلسلة استقبالات لميقاتي...
أخبار لبنان
10:43
سلسلة استقبالات لميقاتي...
0
أخبار لبنان
09:46
جنبلاط: نريد سوريا ديمقراطية متعددة متنوعة يقرر أهلها مستقبلها
أخبار لبنان
09:46
جنبلاط: نريد سوريا ديمقراطية متعددة متنوعة يقرر أهلها مستقبلها
0
أخبار لبنان
09:33
وزارة الزراعة دعت الى تعبئة الاستبيان الاولي حول أضرار القطاع جراء العدوان الاسرائيلي
أخبار لبنان
09:33
وزارة الزراعة دعت الى تعبئة الاستبيان الاولي حول أضرار القطاع جراء العدوان الاسرائيلي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:45
رئيس لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا: من الواضح أن هناك فقدانا للأدلة في سوريا ومن المبكر للغاية تحديد حجم الخسارة
أخبار دولية
04:45
رئيس لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا: من الواضح أن هناك فقدانا للأدلة في سوريا ومن المبكر للغاية تحديد حجم الخسارة
0
صحة وتغذية
2024-09-26
ممارسة الرياضة لهذه الفترة الزمنية تحميك من الإصابة بالأمراض... هذا ما كشفه الباحثون!
صحة وتغذية
2024-09-26
ممارسة الرياضة لهذه الفترة الزمنية تحميك من الإصابة بالأمراض... هذا ما كشفه الباحثون!
0
آخر الأخبار
02:20
الخارجية الإيرانية: سنعيد فتح سفارتنا في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها
آخر الأخبار
02:20
الخارجية الإيرانية: سنعيد فتح سفارتنا في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها
0
أمن وقضاء
05:06
تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد بين جبيل وعمشيت بسبب تعبيد للحُفر
أمن وقضاء
05:06
تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد بين جبيل وعمشيت بسبب تعبيد للحُفر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:12
صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
10:12
صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار دولية
07:06
خامنئي: تصوّر أميركا والكيان الصهيوني بشأن انتهاء المقاومة تصوّر خاطئ
أخبار دولية
07:06
خامنئي: تصوّر أميركا والكيان الصهيوني بشأن انتهاء المقاومة تصوّر خاطئ
0
أخبار دولية
06:54
رئيس الحكومة السورية الانتقالية: استلمنا خزائن سوريا خاوية ولا يوجد أرقام دقيقة بشأن الأموال التي سرقت
أخبار دولية
06:54
رئيس الحكومة السورية الانتقالية: استلمنا خزائن سوريا خاوية ولا يوجد أرقام دقيقة بشأن الأموال التي سرقت
0
أخبار لبنان
06:52
حفل تكريم طيران الشرق الأوسط والعاملين فيها... ميقاتي: صفحة الحرب طُويت
أخبار لبنان
06:52
حفل تكريم طيران الشرق الأوسط والعاملين فيها... ميقاتي: صفحة الحرب طُويت
0
أخبار لبنان
04:20
اهالي شهداء وضحايا 4 آب : بحاجة لمجلس دستوري كامل
أخبار لبنان
04:20
اهالي شهداء وضحايا 4 آب : بحاجة لمجلس دستوري كامل
0
أخبار دولية
03:57
فرنسا تقف "الى جانب السوريين" خلال المرحلة الانتقالية
أخبار دولية
03:57
فرنسا تقف "الى جانب السوريين" خلال المرحلة الانتقالية
0
أخبار دولية
02:50
إيران ستعيد فتح سفارتها في سوريا عندما تصبح الظروف "مناسبة"
أخبار دولية
02:50
إيران ستعيد فتح سفارتها في سوريا عندما تصبح الظروف "مناسبة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جلسة إنتخاب الرئيس بين سلة الأسماء وسلة المهام
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جلسة إنتخاب الرئيس بين سلة الأسماء وسلة المهام
0
أخبار دولية
13:48
بعد سقوط الأسد... العين على مستقبل القطاع النفطي السوري
أخبار دولية
13:48
بعد سقوط الأسد... العين على مستقبل القطاع النفطي السوري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:20
مصادر للـLBCI: بعد خسائر حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد تحول الملف اللبناني من قائمة الأزمات الأمر الذي كان يستوجب تسلمه من قبل المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وأصبح ضمن قائمة الدول المستقرة في وزارة الخارجية السعودية
خبر عاجل
15:20
مصادر للـLBCI: بعد خسائر حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد تحول الملف اللبناني من قائمة الأزمات الأمر الذي كان يستوجب تسلمه من قبل المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وأصبح ضمن قائمة الدول المستقرة في وزارة الخارجية السعودية
2
خبر عاجل
12:54
مراسلة الـLBCI في حيفا أمال شحادة: اسرائيل تستعد لتوجيه ضربة واسعة وقوية لليمن خصوصًا بعد استهداف تل ابيب اليوم بصواريخ باليستية
خبر عاجل
12:54
مراسلة الـLBCI في حيفا أمال شحادة: اسرائيل تستعد لتوجيه ضربة واسعة وقوية لليمن خصوصًا بعد استهداف تل ابيب اليوم بصواريخ باليستية
3
أمن وقضاء
14:50
مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الاستئنافي في بيروت اوقف رهن التحقيق سحر غدار وغنى غندور
أمن وقضاء
14:50
مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الاستئنافي في بيروت اوقف رهن التحقيق سحر غدار وغنى غندور
4
اقتصاد
02:10
انخفاض في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
انخفاض في اسعار المحروقات...
5
صحف اليوم
00:44
اقتراح العفو العام سيشمل جميع الجرائم : مخدرات، سرقة، إرهاب، تعامل... (الاخبار)
صحف اليوم
00:44
اقتراح العفو العام سيشمل جميع الجرائم : مخدرات، سرقة، إرهاب، تعامل... (الاخبار)
6
أخبار لبنان
15:54
هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية
أخبار لبنان
15:54
هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية
7
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
8
أخبار لبنان
03:57
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"
أخبار لبنان
03:57
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More