سلسلة استقبالات لميقاتي...

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا في السراي اليوم. وجرى عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.وشارك في اللقاء مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.واستقبل رئيس الحكومة، في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وتناول البحث المشاريع التي يتم العمل عليها في لبنان.واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد بسام نابلسي.