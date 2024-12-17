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اللواء ابراهيم التقى السفير الفرنسي: توحيد تفسير الاتفاق بين لبنان واسرائيل ضمانة للاستقرار

أخبار لبنان
2024-12-17 | 11:33
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اللواء ابراهيم التقى السفير الفرنسي: توحيد تفسير الاتفاق بين لبنان واسرائيل ضمانة للاستقرار
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اللواء ابراهيم التقى السفير الفرنسي: توحيد تفسير الاتفاق بين لبنان واسرائيل ضمانة للاستقرار

استقبل اللواء عباس ابراهيم السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، في مكتبه.
 
وأفاد المكتب الإعلامي للواء ابراهيم أن "الاجتماع تناول الأوضاع في لبنان وسوريا وفلسطين والمنطقة. وأكد الجانبان، خلال مداولاتهما، ضرورة وقف إطلاق النار التام في جنوب لبنان وضمان عدم استمرار الخروق الحالية".

وتحدث ابراهيم عن "أهمية تقديم تفسير موحد للاتفاق المبرم بين لبنان وإسرائيل"، مشيرا إلى "وجود تفسيرين، الأول لبناني، يقول إن الاتفاق يتعلق بمنطقة جنوب الليطاني، وفقا لما ينص عليه القرار 1701، في حين يقدم العدو الاسرائيلي تفسيرا أوسع يجعله يمتد إلى بيروت ومناطق اخرى".

وأكد "ضرورة توحيد هذين التفسيرين لضمان الاستقرار، وهو عمل يقع على عاتق الدول الضامنة للاتفاق، وفي مقدمها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية".




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