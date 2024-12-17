المكاري: يجب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة وسيُعقد غداً اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر فيها

اكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى انه "يجب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة لاتفاق وقف النار، وسيُعقد غداً اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر في هذا الموضوع".



وقال المكاري خلال تلاوته مقررات الجلسة: "اننا نقدر تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ونأمل خيرا".



وتمنى "للشعب السوري كل التوفيق والخير لما يخدم المصلحة المشتركة بين لبنان وسوريا".