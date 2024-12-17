الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
12
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
12
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المكاري: يجب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة وسيُعقد غداً اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر فيها
أخبار لبنان
2024-12-17 | 11:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المكاري: يجب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة وسيُعقد غداً اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر فيها
اكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى انه "يجب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة لاتفاق وقف النار، وسيُعقد غداً اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر في هذا الموضوع".
وقال المكاري خلال تلاوته مقررات الجلسة: "اننا نقدر تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ونأمل خيرا".
وتمنى "للشعب السوري كل التوفيق والخير لما يخدم المصلحة المشتركة بين لبنان وسوريا".
أخبار لبنان
الخروقات
الإسرائيلية
المقبولة
وسيُعقد
اجتماع
للجنة
المراقبة
الناقورة
للنظر
التالي
مصدر أمني لـ "الجمهورية": اللجنة تلاحظ الالتزام الكلي للبنان باتفاق وقف اطلاق النار الذي سيسري في نهاية الامور
أسرار الصحف 17-12-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-27
هوكستين: وسّعنا لجنة المراقبة لتضم الى جانب لبنان واسرائيل واليونيفيل كل من فرنسا والولايات المتحدة التي ترأس اللجنة وهذه اللجنة تتلقى الخروقات إن وجدت وتتصرف على الفور لكي لا يبقى الجنوب اللبناني أرضا خصبة "للجماعات الإرهابية"
آخر الأخبار
2024-11-27
هوكستين: وسّعنا لجنة المراقبة لتضم الى جانب لبنان واسرائيل واليونيفيل كل من فرنسا والولايات المتحدة التي ترأس اللجنة وهذه اللجنة تتلقى الخروقات إن وجدت وتتصرف على الفور لكي لا يبقى الجنوب اللبناني أرضا خصبة "للجماعات الإرهابية"
0
أخبار لبنان
2024-12-15
فضل الله: حزب الله على تنسيق وتوافق مع الجيش... والدولة مسؤولة عن مواجهة الخروقات الإسرائيلية
أخبار لبنان
2024-12-15
فضل الله: حزب الله على تنسيق وتوافق مع الجيش... والدولة مسؤولة عن مواجهة الخروقات الإسرائيلية
0
آخر الأخبار
2024-12-12
نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً زياد عاشور لـ جدل: الوزارات التي لم تُراسلنا بعد من أجل ارسال مندوبها الى اللجنة هي وزارة الدفاع والخارجية والصحّة والشؤون الاجتماعية
آخر الأخبار
2024-12-12
نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً زياد عاشور لـ جدل: الوزارات التي لم تُراسلنا بعد من أجل ارسال مندوبها الى اللجنة هي وزارة الدفاع والخارجية والصحّة والشؤون الاجتماعية
0
صحف اليوم
2024-12-10
اجتماع مرتقب بين بري وسفراء اللجنة الخماسية هذا الأسبوع (اللواء)
صحف اليوم
2024-12-10
اجتماع مرتقب بين بري وسفراء اللجنة الخماسية هذا الأسبوع (اللواء)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:22
الصادق للـLBCI: تجاربنا لم تكن ناجحة بقادة الجيش في الرئاسة..ولكن هذا القائد فمختلف
أخبار لبنان
15:22
الصادق للـLBCI: تجاربنا لم تكن ناجحة بقادة الجيش في الرئاسة..ولكن هذا القائد فمختلف
0
أخبار لبنان
15:14
حميه: مجلس الوزراء وافق على دفتري الشروط وملحقاتهما لتلزيم الهدم والإزالة للمباني المهدمة جراء العدوان الإسرائيلي
أخبار لبنان
15:14
حميه: مجلس الوزراء وافق على دفتري الشروط وملحقاتهما لتلزيم الهدم والإزالة للمباني المهدمة جراء العدوان الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
14:37
وليد جنبلاط استقبل السفير الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
14:37
وليد جنبلاط استقبل السفير الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
14:09
تكتل "الاعتدال الوطني": سنتقدم باقتراح قانون للعفو العام إلى مجلس النواب الخميس
أخبار لبنان
14:09
تكتل "الاعتدال الوطني": سنتقدم باقتراح قانون للعفو العام إلى مجلس النواب الخميس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:09
تكتل "الاعتدال الوطني": سنتقدم باقتراح قانون للعفو العام إلى مجلس النواب الخميس
أخبار لبنان
14:09
تكتل "الاعتدال الوطني": سنتقدم باقتراح قانون للعفو العام إلى مجلس النواب الخميس
0
فنّ
2024-12-10
إليسا تكشف: أحد السجناء اللبنانيين في سوريا هو قريبها! (صورة)
فنّ
2024-12-10
إليسا تكشف: أحد السجناء اللبنانيين في سوريا هو قريبها! (صورة)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رئاسة الجمهورية : الأسماء كثيرة ولا توافق حول أيّ منها
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رئاسة الجمهورية : الأسماء كثيرة ولا توافق حول أيّ منها
0
آخر الأخبار
09:41
كيربي في حديث لفوكس نيوز: نعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
09:41
كيربي في حديث لفوكس نيوز: نعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الـLBCI في ريف القصير... بين الميدان والأهالي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الـLBCI في ريف القصير... بين الميدان والأهالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
دول أوروبية في سوريا مجددا.. وهذا ما ستفعله هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:57
دول أوروبية في سوريا مجددا.. وهذا ما ستفعله هناك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوصت المستوى السياسي بعدم تأجيل مهاجمة الحوثيين في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوصت المستوى السياسي بعدم تأجيل مهاجمة الحوثيين في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
"المباحثات في الدوحة شهدت تقدما إيجابيا"... جهاد طه: الوصول الى صفقة تبادل أسرى تتوقف عند الطرف الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
"المباحثات في الدوحة شهدت تقدما إيجابيا"... جهاد طه: الوصول الى صفقة تبادل أسرى تتوقف عند الطرف الاسرائيلي
0
رياضة
13:35
ختام منافسات موسم الرياضة الميكانيكية في الـAtcl مع سباق الدفع الرباعي
رياضة
13:35
ختام منافسات موسم الرياضة الميكانيكية في الـAtcl مع سباق الدفع الرباعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مشروع جديد لتنظيم دوام موظفي الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مشروع جديد لتنظيم دوام موظفي الدولة
0
أمن وقضاء
13:28
جرائم المعلوماتية: الاستدعاءات نفسها لكن المستدعون جدد
أمن وقضاء
13:28
جرائم المعلوماتية: الاستدعاءات نفسها لكن المستدعون جدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رئاسة الجمهورية : الأسماء كثيرة ولا توافق حول أيّ منها
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رئاسة الجمهورية : الأسماء كثيرة ولا توافق حول أيّ منها
0
أخبار دولية
13:18
خطف لبنانيين على الحدود اللبنانية السورية
أخبار دولية
13:18
خطف لبنانيين على الحدود اللبنانية السورية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:28
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
خبر عاجل
11:28
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
2
خبر عاجل
11:38
البرلمان السويسري يقر حظر "حزب الله"
خبر عاجل
11:38
البرلمان السويسري يقر حظر "حزب الله"
3
اقتصاد
02:10
انخفاض في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
انخفاض في اسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
5
أخبار دولية
11:42
"امرأة محمّلة بالمتفجرات وشاحنة مسرعة"... البابا فرنسيس: نجوت من محاولتي اغتيال في العراق
أخبار دولية
11:42
"امرأة محمّلة بالمتفجرات وشاحنة مسرعة"... البابا فرنسيس: نجوت من محاولتي اغتيال في العراق
6
صحف اليوم
00:44
اقتراح العفو العام سيشمل جميع الجرائم : مخدرات، سرقة، إرهاب، تعامل... (الاخبار)
صحف اليوم
00:44
اقتراح العفو العام سيشمل جميع الجرائم : مخدرات، سرقة، إرهاب، تعامل... (الاخبار)
7
أخبار لبنان
15:54
هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية
أخبار لبنان
15:54
هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية
8
أخبار لبنان
03:57
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"
أخبار لبنان
03:57
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More