الراعي: لا شك لدينا أنه سيصار الى انتخاب رئيس في السنة الجديدة

عقد "المجلس المسيحي للتنسيق" برئاسة فؤاد ابو ناضر، مؤتمره الأول في الصرح البطريركي في بكركي، بعنوان "ترسيخ الوجود المسيحي في لبنان"برعاية وحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة المطرانين سمير مظلوم وانطوان بو نجم، رئيس "المركز الكاثوليكي للإعلام" المونسينيور عبدو ابو كسم ، وبحضور حشد من الفاعليات السياسية والنقابية والبلدية والاعلامية وأعضاء المجلس.



ابو ناضر



وتحدث ابو ناضر عن أهداف ودور ونشأة المجلس، قائلا: "بما أن الوضع القائم مؤذٍ للوجود المسيحي في لبنان بسبب حالة الأمن والإقتصاد، تقرّر قيام "المجلس المسيحي للتنسيق" بمباركة البطريرك الراعي. أبرز أهداف المجلس هي إعادة بث الأمل في المجتمع المسيحي اللبناني عبر المباشرة بتنفيذ مشاريع تشجع الناس على ترسيخ أنفسهم في لبنان، و الإستمرار في لعب الدور الإيجابي المعهود، وكذلك الرأي المسموع في ما خصّ مستقبل البلاد".



وأشار الى أن "المجلس المسيحي للتنسيق" يطمح عبر مبادرات إجتماعيّة وإقتصاديّة، إلى إعادة بناء الثقة لدى المسيحيّين وإنعاش أحلامهم بمستقبل زاهر للبنان وفيه".



وقال: "سوف نركز في المجلس عبر كلّ المساعي التي نتناولها، على خلق فرص العمل. لذا نعمل بكل نشاط وكفاءة لتنمية ونشر حلول مبتكرة ومستدامة، مفصّلة على قياس حاجات المجتمعات كافة التي نخدم. ينوي المجلس العمل مع الفئات كافة الى جانب الخبراء، وفي كل المجالات، لتغطية تقصير النظام السياسي المركزي، في المجالات الإجتماعيّة والإقتصاديّة والأمنيّة، التي تشكل السبب الرئيس في الهجرة. اننا نتوجّه الى "مبادرات القرب" هذه، لأنّه يجب علينا الإستجابة إلى القضايا التي أكثر ما تهتمّ لها هذه المجتمعات، والتي هي أقرب إلى قلبها".



وأضاف: "نودّ مساعدة المسيحيّين كما باقي الطوائف الشريكة في لبنان، لتجاوز القلق المستمرّ من المستقبل، وهي حالة معممة على كلّ الطوائف، لإيجاد بريق أمل وإيمان بوطن نحلم به جميعاً إسمه لبنان".



الراعي



بعدها، تحدث البطريرك الراعي فتوجه إلى الحضور قائلا: "الله معنا، وكل العمل الذي تقومون به هو لخدمة كل لبنان واللبنانيين، ولجنة "المجلس المسيحي للتنسيق" نعم مسيحي، ولكن ليس للمسيحيين فقط بل لكل اللبنانيين، وهذه قيمة، انتم لا تفرقون بين مسيحي وغير مسيحي، انتم تعملون للمواطن اللبناني، وهذا ما نحن بأمس الحاجة له في لبنان، لأننا جميعا أخوة ولبنانيون على تنوعنا ونريد عيش جمال العيش معا، ونحن وانتم مسؤولون عن ذلك"".



وأضاف: "نحن نتطلع بذات الثقة إلى تاريخ التاسع من كانون الثاني موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ولا شك لدينا انه سيصار الى انتخاب رئيس في السنة الجديدة ٢٠٢٥ التي أعلنها قداسة البابا سنة مقدسة".