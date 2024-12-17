وفد من "تجدد" زار قائد الجيش: ندعم الجيش لبسط سيادة الدولة وتطبيق القرارات الدولية بمندرجاتها كافة

التقى النائبان عن كتلة تجدد ميشال معوض وفؤاد مخزومي، قائد الجيش العماد جوزف عون في اليرزة، وتغيّب النائب اللواء أشرف ريفي عن اللقاء لارتباطه بحضور مصالحة في طرابلس.



وعرض الوفد للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، مؤكداً باسم الكتلة على دعم المؤسسة العسكرية لتؤدي مهمتها في حفظ الأمن والاستقرار، وتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وتنفيذ القرارات الدولية 1701، 1680 و1559 بمندرجاتها كافة، بما يؤمن بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها البرية والبحرية، وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة.



وتطرق البحث في اللقاء إلى ملف الانتخابات الرئاسية، وأكدت الكتلة على ضرورة أن تكون جلسة 9 كانون الثاني جلسة حاسمة لانتخاب رئيس للجمهورية على قياس المهمة التي تنتظره.