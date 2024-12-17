تكتل "الاعتدال الوطني": سنتقدم باقتراح قانون للعفو العام إلى مجلس النواب الخميس

أعلن تكتل "الاعتدال الوطني" في بيان، بعد اجتماعه الدوري، في مقره في الصيفي، في حضور أعضائه النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم، سجيع عطية، وأحمد الخير، أمين السر النائب السابق هادي حبيش، أنه سيتقدم بـ"اقتراح قانون للعفو العام إلى مجلس النواب، بعد غد الخميس، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وسيعقد مؤتمرا صحافيا في المجلس للإعلان عما يتضمنه القانون".



وجدد "دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تحديد جلسة تشريعية عاجلة للتصويت على اقتراح القانون، الذي سيصبح في عهدة دوائر مجلس النواب الخميس المقبل"، داعيا الكتل النيابية إلى دراسته والعمل معا من أجل إقراره، بما يخدم المصلحة العامة.



وأكد أن تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات ما زال في صدارة أولوياته، بوصفه حاجة وطنية ملحة أدرك اللبنانيون جميعا، خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، مدى أهميته وضرورة أن يكون في لبنان مطار آخر يعين مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مهام الطيران المدني، إلى جانب ما يشكله تشغيل المطار من حاجة إنمائية واقتصادية لمنطقة الشمال وعكار التي تستحق من الدولة كل اهتمام.



وقال تكتل "الاعتدال الوطني": "بات لزاما على الدولة اللبنانية أن تبادر إلى وضع تشغيل مطار القليعات على سكة التنفيذ، والعمل على إقرار المراسيم اللازمة وتحديث الدراسات الخاصة به وتأمين التمويل اللازم لتشغيله، خصوصا أن كل الموانع باتت بحكم الساقطة، لا سيما الأوضاع الأمنية في سوريا التي توقفت فيها الحرب وتحررت من حكم نظام الأسد وباتت حركة الطيران في مجالها الجوي آمنة، وذلك بعد العمل على عقد اتفاق مع حكومتها الجديدة".



وأكد أنه "لن يرضى بعد اليوم بأي مانع سياسي يعرقل تشغيل المطار"، مشيرا إلى أنه "سيتابع الملف مع جميع المعنيين، ولن يتردد في تسمية الأمور بأسمائها، في حال استمرت العرقلة أو محاولات تعطيل هذا المشروع الحيوي للبنان عموما، والشمال خصوصا".